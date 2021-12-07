Политика

Александр Серавин получил награду за помощь в организации выборов

Президент Ассоциации электронной электоральной политики Александр Серавин получил награду за оказание содействия в организации и проведении выборов депутатов Государственной Думы восьмого созыва и Псковского областного Собрания седьмого созыва в единый день голосования, 19 сентября. Об этом Александр Серавин сообщил в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Александр Серавин

Почетную грамоту ему вручил председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

«Спасибо за внимание», - сказал Александр Серавин.