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Политика

Выборы-2022 в Псковской области будут очень жаркими - Игорь Сопов

20.12.2021 14:25|ПсковКомментариев: 0

Выборы 2022 года в Псковской области будут очень жаркими. Такое мнение высказал председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 20 декабря.

«Мы начинаем готовиться к избирательной кампании 2022 года уже сейчас. Подвели итоги, разобрали ошибки, которые возникли в период сентябрьской кампании. С января начинаем работу по подготовке избирательных комиссий, чтобы быть готовыми к новому сезону. Естественно, выборы будут очень жаркими, потому что это местные выборы. Как правило, на местных выборах эмоции зашкаливают. Избирательная система Псковской области готова ко всем вызовам. Все избиратели получат возможность проголосовать. И все партии получат возможность участвовать в этом процессе, если все процедуры будут соблюдены», - прокомментировал он.

Игорь Сопов подчеркнул, что электоральный сезон 2022 года будет не менее важен для Псковской области, как и сезон 2021-го. «Пройдут 23 избирательные кампании по выборам депутатов — замещается порядка 420 мандатов по всей области. Выбираются 5 глав район (Дедовичский, Островский, Палкинский, Плюсский и Гдовский)», - уточнил гость студии.

Напомним, в следующем году выберут депутатов Псковской и Великолукской городских Дум.

Теги: #эхо москвы в пскове #избирательная комиссия Псковской области #выборы 2022
Источник: Псковская Лента Новостей
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