Политика

«Обратный отсчет»: Чем Елену Полонскую удивил, потряс и порадовал 2021 год? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 29 декабря. Итоги уходящего года подвела глава города Пскова Елена Полонская.

Она рассказала, как сложился год для депутатов Псковской городской Думы, и поделилась планами на предстоящий 2022-й, который для муниципального парламента будет выборным.

Чем Елену Полонскую удивил, потряс и порадовал этот год? Удалось ли городскому парламенту сработаться с новым главой администрации Пскова Борисом Елкиным и депутатом-новобранцем Валентиной Александровой? Заметит ли отряд потерю бойца — Дмитрия Пермякова — после его сложения депутатских полномочий? Готова ли Елена Полонская участвовать в выборах гордумы следующего созыва? Как будут реализованы самые заметные для граждан направления работы администрации и депутатов?