Политика

Псковские коммунисты приняли участие в семинаре-совещании КПРФ

В субботу, 22 января, члены Псковского обкома и горкома КПРФ во главе с первым секретарем, депутатом областного Собрания Петром Алексеенко приняли участие в видеоконференции – всероссийском семинаре-совещании партийного актива КПРФ.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного отделения партии, на конференции выступил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Геннадий Зюганов. Он подчеркнул важность укрепления позиций партии в период подготовки к предстоящим выборам.

Кроме того, Геннадий Зюганов напомнил о необходимости вести подготовку к празднования 100-летия с момента образования СССР.

«У нас с вами впереди большая работа, связанная со 100-летием СССР и пионерской организации, - заявил председатель ЦК КПРФ. - Всё, чтобы достойно встретить эту дату, у нашей партии есть».