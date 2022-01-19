Неделю приемов проведут депутаты «Единой России» в Псковской области

Неделю приемов граждан проведут депутаты «Единой России» в Псковской области с 31 января по 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.
Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»
Обсудить вопросы социальной поддержки с депутатами жители региона смогут в общественной приемной «Единой России» по адресу: Псков, улица Гоголя, 9.
31 января прием проведут:
Также в этот день псковичей выслушают специалисты Территориального Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования РФ.
1 февраля на вопросы псковичей ответят:
Кроме того, в этот день приемы проведут специалисты Территориального Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования РФ.
2 февраля можно прийти на консультацию:
Также в этот день приемы проведут специалисты Ассоциации юристов РФ, Территориального Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования РФ.
3 февраля жители областного центра смогут пообщаться:
Помимо этого, приемы проведут уполномоченный по правам ребенка Псковской области, специалисты Ассоциации юристов РФ, Территориального Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования РФ.
4 февраля заключительные приемы в рамках тематической недели проведут:
Также в этот день можно задать вопросы уполномоченному по правам человека Псковской области, специалистам Ассоциации юристов РФ, Территориального Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования РФ.
Приемы граждан будут проводиться очно при наличии QR кода о прививке от коронавируса или перенесенном заболевании или при наличии отрицательного ПЦР-теста. Предварительно записаться на прием можно по телефону 8(8112) 66-25-12.