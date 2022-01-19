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Политика

Неделю приемов проведут депутаты «Единой России» в Псковской области

24.01.2022 14:06|ПсковКомментариев: 2

Неделю приемов граждан проведут депутаты «Единой России» в Псковской области с 31 января по 4 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения «Единой России»

Обсудить вопросы социальной поддержки с депутатами жители региона смогут в общественной приемной «Единой России» по адресу: Псков, улица Гоголя, 9.

31 января прием проведут:

  • с 10.00 до 12.00 - заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова,
  • с 10.00 до 13.00 – депутат Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин;
  • с 14.00 до 17.00 – секретарь Псковского городского отделения партии, региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья», глава Пскова Елена Полонская.

Также в этот день псковичей выслушают специалисты Территориального Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования РФ.

1 февраля на вопросы псковичей ответят:

  • с 10.00 до 13.00 – депутат регионального парламента Виктор Антонов,
  • с 14.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев.

Кроме того, в этот день приемы проведут специалисты Территориального Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования РФ.

2 февраля можно прийти на консультацию:

  • с 10.00 до 13.00 – к депутату Псковского областного Собрания Игорю Дитриху,
  • с 14.00 до 17.00 - к депутату Псковской городской Думы Сергею Колосову.

Также в этот день приемы проведут специалисты Ассоциации юристов РФ, Территориального Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования РФ.

3 февраля жители областного центра смогут пообщаться:

  • с 10.00 до 13.00 – с депутатом Псковского областного Собрания Еленой Лунгу,
  • с 14.00 до 17.00 – с депутатом Псковской городской Думы Денисом Ивановым.

Помимо этого, приемы проведут уполномоченный по правам ребенка Псковской области, специалисты Ассоциации юристов РФ, Территориального Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования РФ.

4 февраля заключительные приемы в рамках тематической недели проведут:

  • с 10.00 до 13.00 – депутат регионального парламента Армен Мнацаканян,
  • с 14.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова.

Также в этот день можно задать вопросы уполномоченному по правам человека Псковской области, специалистам Ассоциации юристов РФ, Территориального Фонда обязательного медицинского страхования и Фонда социального страхования РФ.

Приемы граждан будут проводиться очно при наличии QR кода о прививке от коронавируса или перенесенном заболевании или при наличии отрицательного ПЦР-теста. Предварительно записаться на прием можно по телефону 8(8112) 66-25-12.

Теги: #Единая Россия #прием граждан #социальная сфера
Источник: Псковская Лента Новостей
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