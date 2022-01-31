Политика

«Сообразим на троих»: Возможны ли объединение левых сил и их успех на выборах? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись новой программы «Сообразим на троих», которая вышла в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 3 февраля. Постоянные соведущие Константин Калиниченко, Сергей Васильев и Александр Савенко вместе с радиослушателями обсудили актуальные темы общественно-политической жизни.

Сегодня в центре внимания журналистов — возможность объединения левых сил и их перспективы на выборах в Псковской области. Поводом к обсуждению этих тем послужили начало подготовки парламентских партий к избирательным кампаниям 2022 года и вновь прозвучавшие призывы к объединению левых политических объединений. С такой инициативой на днях выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, который ранее уже предлагал лидеру КПРФ Геннадию Зюганову задуматься об объединении.

При этом все понимают, что при нынешних руководителях крупнейших левых партий России такое слияние в принципе невозможно. В этом убежден и руководитель Псковского регионального отделения «Справедливой России — За правду» Олег Брячак, считающий подобное объединение «чем-то из разряда фантастики». Не верят в возможность такого поворота событий и в Псковском обкоме КПРФ. При этом и те, и другие выступают за объединение левых сил.

Так все-таки возможны ли в будущем союзы между левыми? Какие у них перспективы в современной России? Насколько широка электоральная база левых в Псковской области? Имеют ли они шансы на успех по итогам выборов депутатов Псковской и Великолукской городских дум, а также районных собраний депутатов? И готовы на муниципальных выборах договариваться друг с другом ради достижения результата? Ответы на эти вопросы ведущие программы «Сообразим на троих» искали в прямом эфире. Кроме того, они обсудили с радиослушателями тему борьбы с коррупцией.