Политика

Стало известно, за что псковскому «яблочнику» присвоили статус иноагента

Грант в 109 тысяч рублей от финской организации International Solidary Foundation стал одной из причин, почему координатора общероссийского общественного движения «Голос»* в Псковской области, члена партии «Яблоко» Владимира Жилинского** внесли в список иностранных агентов.

Однако активист опроверг информацию Минюста о получении денег из Финляндии. По его словам грант был от другой, не финской организации, пишет «7х7».

Кроме того, поводом для внесения Владимира Жилинского** в реестр СМИ-иноагентов Минюст посчитал перевод 460 рублей от гражданина Узбекистана, который работает волонтером поискового отряда «ЛизаАлерт». Как пояснил Владимир Жилинский**, молодой человек перевел ему деньги за пиццу.

Координатор псковского «Голоса»* намерен обжаловать решение о признании его иноагентом.

*Незарегистрированная организация, выполняющая функции иностранного агента

**Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента