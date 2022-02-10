Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Гостей и жителей Пскова приглашают в Робопарк
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
миссия выполнима ищем подарки
ЖКХ коммунальный ликбез
Мир изысканных ароматов «Лаб Фрагранс»
семейный отдых на открытом воздухе
личный кабинет абонента «Псковэнергосбыта»
вакцинация подростков
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Политика 10.02.2022 20:141 В Великих Луках избрали секретаря местного отделения партии «Единая Россия» 14.02.2022 18:270 Рейтингомер: «благословение» от губернатора, ротация в Луках и псковские главы меняют амплуа 14.02.2022 17:302 «Новые люди» добиваются смягчения «ковидных» ограничений для бизнеса в Пскове 14.02.2022 15:082 На Совет ГД отправили два проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР 14.02.2022 08:151 Дмитрий Песков рассказал о доработке внешнеполитической концепции России 11.02.2022 18:191 Псковские коммунисты продолжают оспаривать итоги прошлогодних выборов
 
 
 
Самое популярное 11.02.2022 08:583 Водитель умер в карете скорой помощи после ДТП в Себеже 13.02.2022 11:3633 Когда ожидать пика заболеваемости «омикроном», рассказал Михаил Ведерников 11.02.2022 20:300 В Пскове продолжают допрашивать свидетелей по резонансному ДТП 13.02.2022 09:5211 Великолукская студентка на Олимпиаде заявила об уходе из сборной на фоне конфликта в команде 13.02.2022 21:0413 Не звонить в поликлиники утром в понедельник призвал псковичей губернатор
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

«Новые люди» добиваются смягчения «ковидных» ограничений для бизнеса в Пскове

14.02.2022 17:30|ПсковКомментариев: 2

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский вместе с местным бизнес-сообществом предложил меры для поддержки псковских предпринимателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии. 

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Новые люди»

«Главный вопрос сейчас – что делать с продолжающимися коронавирусными ограничениями. Из-за повсеместного введения QR-кодов все меньше людей ходит в общественные места. Ограничения в работе кафе и ресторанов до 23:00 мешают их полноценной работе», - отметил Андрей Маковский. 

Пути решения проблемы обсудили участники круглого стола «Проблемы малого и среднего бизнеса в Псковской области», организованного по инициативе партии «Новые люди». По словам Андрей Маковского, местные предприниматели, бизнес-эксперты и представители органов власти сошлись во мнении, что нужна точечная господдержка, особенно в отраслях, связанных с производством продуктов питания, общепита и гостиничного бизнеса

«Сфера ресторанного бизнеса давно страдает от ковидных запретов. Если вопрос по отмене QR-кодов еще вызывает дискуссии, то против ограничения работы общепита до 23:00 все выступают единогласно. Логика этой ограничительной меры непонятна. Если все гости имеют QR-коды, почему им нельзя находится в кафе после 23:00? Данная мера была введена еще в начале кампании по вакцинации. Сейчас есть все предпосылки для ее отмены. Это определенно поможет повысить прибыль предпринимателям», - предположил парламентарий. 

Также «Новые люди» выступили против антиковидных ограничений для неофициальных мероприятий на открытом воздухе: юридический статус мероприятия никак не влияет на заражения коронавирусом, считают в партии. 

«Проблемы назрели и не только у ресторанного бизнеса. Псковская область – один из ключевых туристических центров Северо-Запада России. Псков входит в двадцатку красивейших городов России. При этом в историческом центре города не хватает достойной инфраструктуры для организации торговли сувенирами, ремесленными продуктами, местными деликатесами. Нет ни ярмарки, ни летних кафе», - заметил Андрей Маковский. 

Участники круглого стола предложили уделить особое внимание организации городского пространства, интегрировав новые торговые точки в популярные туристические места и не нарушая при этом исторической самобытности Пскова. Например, торговые ряды и ремесленный центр предложили разместить на набережной реки Великой, а новые кафе – на территории псковского Кремля или возле водяной мельницы Кука.

Андрей Маковский уже готовит коллективное обращение в администрацию Псковской области по пересмотру ограничений для предпринимателей и их поддержке для развития внутреннего туризма. 

Теги: #туризм #Псковская область #новые люди
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы оцениваете качество уборки дорог, тротуаров и дворов?
В опросе приняло участие 61 человек
14.02.2022, 18:420 В Пскове разыскивают подозреваемых в преступлении мужчин. ФОТО 14.02.2022, 18:270 Рейтингомер: «благословение» от губернатора, ротация в Луках и псковские главы меняют амплуа 14.02.2022, 18:070 На 13 конкурсных мест в Молодежном парламенте претендует 21 человек 14.02.2022, 18:020 Суд над псковским депутатом-яблочником по делу о публикации символики экстремистской организации перенесли
14.02.2022, 18:000 Герман Петрушко: Я прошел все пути реализации инвестпроекта в Псковской области 14.02.2022, 17:510 Несколько школ Островского района отремонтируют в 2022 году 14.02.2022, 17:390 Талантливых предпринимателей будет искать среди псковской молодежи «Деловая Россия» 14.02.2022, 17:302 «Новые люди» добиваются смягчения «ковидных» ограничений для бизнеса в Пскове
14.02.2022, 17:161 До 1 марта псковские работодатели должны отчитаться о страховом стаже сотрудников 14.02.2022, 17:060 Станислав Осовский: За 4 года «Титан-Полимер» стал точкой притяжения инвестиций в регион 14.02.2022, 17:030 Паспортизацию избирательных участков ведут в Псковской области 14.02.2022, 17:013 Псковская школьница пожаловалась депутату Госдумы на отчима-педофила
14.02.2022, 16:555 Следующий штамм COVID может убить гораздо больше людей - британские ученые 14.02.2022, 16:542 Педофила заключили под стражу в Псковской области 14.02.2022, 16:520 Контрактную службу создали в областном комитете по культуре 14.02.2022, 16:460 Акция «Влюбленные в искусство» пройдет в Пскове 14 февраля
14.02.2022, 16:380 Два псковича не поделили баннер с рекламой обуви. ВИДЕО 14.02.2022, 16:280 В себежском нацпарке пересчитывают животных по следам на снегу 14.02.2022, 16:221 Несколько социально и экономически значимых законопроектов «Единой России» рассмотрит Госдума 14.02.2022, 16:193 Вандалы повредили экспонаты выставки «Пушкин от А до Я» в Пскове
14.02.2022, 16:010 В Пскове изменился режим работы светофора на перекрестке Фабрициуса - Вокзальная 14.02.2022, 15:500 Тепло и интенсивный дождь прогнозируют синоптики в Псковской области 14.02.2022, 15:393 Магазин фиксированных цен «FixZone» откроется в Пскове 14.02.2022, 15:361 Граффити по мотивам сказки про Красную Шапочку появилось в Пскове. ФОТО
14.02.2022, 15:281 Великолучан предупредили о массовых отключениях электроэнергии 14.02.2022, 15:082 На Совет ГД отправили два проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР 14.02.2022, 15:020 До 5 градусов тепла прогнозируют в Псковской области 15 февраля 14.02.2022, 14:540 Герман Петрушко возглавил комитет промышленности в реготделении «Деловой России»
14.02.2022, 14:430 «Постскриптум»: Здоровье партийных вождей, «минирование» офисов КПРФ и жилье для сирот. ВИДЕО 14.02.2022, 14:332 Не подходить близко к стенам зданий призвали псковичей в управлении МЧС 14.02.2022, 14:191 Октябрьский проспект 50-х годов показали псковичам в архиве 14.02.2022, 14:164 Фотофакт: Скользкие издевки
14.02.2022, 14:110 МОК отменил награждение призеров командного турнира по фигурному катанию 14.02.2022, 14:020 Повреждения дорожного покрытия устранили на улице Поземского в Пскове 14.02.2022, 13:505 Большинство респондентов ПЛН не видят необходимости устанавливать памятник Довмонту 14.02.2022, 13:394 Дизайн-код вывесок сделают обязательным на территории всего Пскова
14.02.2022, 13:350 Анна Виленская прочтет псковичам лекцию об авангарде в музыке 14.02.2022, 13:280 Как организовать романтический ужин 14 февраля, рассказали в Роспотребнадзоре 14.02.2022, 13:241 Состояние Жириновского оценивается как стабильное - Минздрав 14.02.2022, 13:230 Более 100 книг передали в районы псковские библиотекари
14.02.2022, 13:120 Двое великолучан попались на краже шести бутылок спиртного 14.02.2022, 13:091 Пожилая печерянка сломала ногу, поскользнувшись у магазина 14.02.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 14.02.2022, 12:520 Въехавший в газон на круговом перекрестке в Пскове водитель оказался пьяным
14.02.2022, 12:450 «Беседка»: О сотрудничестве псковского завода «Титан-Полимер» с региональным бизнес-сообществом. ВИДЕО 14.02.2022, 12:424 Дети выполнили работу «управляйки» и посыпали песком площадку на Запсковье 14.02.2022, 12:290 К введению одностороннего движения на улице Карла Маркса готовятся в Пскове 14.02.2022, 12:200 В Пскове подвели итоги городского этапа конкурса «Я и пожарная безопасность»
14.02.2022, 12:027 Более 850 псковичей заразились COVID-19 за сутки, семь человек скончались 14.02.2022, 11:580 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с Германом Петрушко и Станиславом Осовским 14.02.2022, 11:510 Пьяных водителей-рецидивистов задержали в Пскове и Пыталовском районе 14.02.2022, 11:490 Акция «Влюбленные в театр» стартовала в Пскове
14.02.2022, 11:480 «Постскриптум»: Здоровье партийных вождей, «минирование» офисов КПРФ и жилье для сирот 14.02.2022, 11:340 Работу светофора скорректируют в Пскове на время ремонта улицы Фабрициуса 14.02.2022, 11:330 Проверку правовых актов на наличие барьеров для бизнеса предлагается проводить онлайн 14.02.2022, 11:310 Псковичам предлагают приобрести на аукционе автомобиль «Ниссан»
14.02.2022, 11:190 Фальшивые деньги обнаружили в магазинах Пскова 14.02.2022, 11:170 Студенты псковского колледжа искусств победили на чемпионате «Молодые профессионалы» 14.02.2022, 11:130 Продавец псковского магазина в очередной раз продала алкоголь подростку 14.02.2022, 11:061 Что делать при повышенном давлении после COVID-19, объяснила псковский врач
14.02.2022, 11:000 Представителей гостиниц и баз отдыха приглашают на онлайн-конференцию Роспотребнадзора 14.02.2022, 10:530 Древнерусское письмо с предложением руки и сердца опубликовали псковские археологи 14.02.2022, 10:511 Можно ли кормить ребенка грудью при коронавирусе, рассказала псковский врач 14.02.2022, 10:490 Псковичам напомнили о способе получить скидку при замене водительских прав
14.02.2022, 10:460 Минкульт приостановил обсуждение проекта об укреплении духовных ценностей 14.02.2022, 10:370 «Беседка»: О сотрудничестве псковского завода «Титан-Полимер» с региональным бизнес-сообществом 14.02.2022, 10:281 Участок Рижского проспекта в Пскове перекроют 19 февраля 14.02.2022, 10:160 ВТБ предупреждает об активности мошенников, возросшей накануне 14 февраля
14.02.2022, 10:115 Глава Пскова проконтролирует ликвидацию бетонных конструкций на улице Народной 14.02.2022, 10:033 Псковская область поднялась в рейтинге регионов по качеству жизни 14.02.2022, 09:560 Более 1900 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю 14.02.2022, 09:450 СНГБ предлагает бонусы в программе лояльности «Магнит» при оплате картой Visa
14.02.2022, 09:434 День всех влюбленных празднуют в России 14.02.2022, 09:300 Об аномальном тепле на рабочей неделе предупредили жителей Европейской части России 14.02.2022, 09:200 День компьютерщика отмечают в мире 14 февраля 14.02.2022, 09:160 Пешеход погиб в результате наезда автомобиля в Локнянском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru