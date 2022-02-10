Политика

«Новые люди» добиваются смягчения «ковидных» ограничений для бизнеса в Пскове

Депутат Псковского областного Собрания от партии «Новые люди» Андрей Маковский вместе с местным бизнес-сообществом предложил меры для поддержки псковских предпринимателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском региональном отделении партии.

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение партии «Новые люди»

«Главный вопрос сейчас – что делать с продолжающимися коронавирусными ограничениями. Из-за повсеместного введения QR-кодов все меньше людей ходит в общественные места. Ограничения в работе кафе и ресторанов до 23:00 мешают их полноценной работе», - отметил Андрей Маковский.

Пути решения проблемы обсудили участники круглого стола «Проблемы малого и среднего бизнеса в Псковской области», организованного по инициативе партии «Новые люди». По словам Андрей Маковского, местные предприниматели, бизнес-эксперты и представители органов власти сошлись во мнении, что нужна точечная господдержка, особенно в отраслях, связанных с производством продуктов питания, общепита и гостиничного бизнеса

«Сфера ресторанного бизнеса давно страдает от ковидных запретов. Если вопрос по отмене QR-кодов еще вызывает дискуссии, то против ограничения работы общепита до 23:00 все выступают единогласно. Логика этой ограничительной меры непонятна. Если все гости имеют QR-коды, почему им нельзя находится в кафе после 23:00? Данная мера была введена еще в начале кампании по вакцинации. Сейчас есть все предпосылки для ее отмены. Это определенно поможет повысить прибыль предпринимателям», - предположил парламентарий.

Также «Новые люди» выступили против антиковидных ограничений для неофициальных мероприятий на открытом воздухе: юридический статус мероприятия никак не влияет на заражения коронавирусом, считают в партии.

«Проблемы назрели и не только у ресторанного бизнеса. Псковская область – один из ключевых туристических центров Северо-Запада России. Псков входит в двадцатку красивейших городов России. При этом в историческом центре города не хватает достойной инфраструктуры для организации торговли сувенирами, ремесленными продуктами, местными деликатесами. Нет ни ярмарки, ни летних кафе», - заметил Андрей Маковский.

Участники круглого стола предложили уделить особое внимание организации городского пространства, интегрировав новые торговые точки в популярные туристические места и не нарушая при этом исторической самобытности Пскова. Например, торговые ряды и ремесленный центр предложили разместить на набережной реки Великой, а новые кафе – на территории псковского Кремля или возле водяной мельницы Кука.

Андрей Маковский уже готовит коллективное обращение в администрацию Псковской области по пересмотру ограничений для предпринимателей и их поддержке для развития внутреннего туризма.