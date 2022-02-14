Политика

Новые избирательные участки появятся в Псковском районе

Для проведения муниципальных выборов в этом году администрация Псковского района планирует открыть два новых избирательных участка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области со ссылкой на районную ТИК.

Один из новых участков будет располагаться в участковом пункте полиции на улице Владимирской, 5б в деревне Родина. «Все граждане, проживающие в деревне на улице Никольской, будут голосовать не в детском саду "Семицветик" (деревня Родина, улица Никольская, 6), как было раньше, а на этом новом избирательном участке», - пояснили в облизбиркоме.

Также в планах изменения по месту голосования для жителей деревень Большая Гоголевка, Малая Гоголевка, Новая Гоголевка и СНТ «Пристань-6», СНТ «Ирис».

«Для того чтобы проголосовать на своем избирательном участке в деревне Тямша, избирателям приходится ехать через Псков. При отсутствии личного транспорта дорога может занимать более двух часов только в одну сторону. Новый избирательный участок откроется возле продуктового магазина в деревне Новая Гоголевка», - рассказали в Избирательной комиссии Псковской области.

Заранее члены вновь созданных участковых комиссий проинформируют избирателей о дне, времени и новом месте голосования.