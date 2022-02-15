Политика

Круглый стол: Местное самоуправление – сохранить нельзя ликвидировать? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись круглого стола, посвященного реформе местного самоуправления, который вышел в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 16 февраля.

В настоящее время в Госдуме принимается проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти». Новелла предусматривает назначение глав органов местного самоуправления по представлению губернаторов, одноуровневую систему местного самоуправления, при которой управляющие органы более крупных образований поглотят более мелкие, и ряд других реформ.

Означает ли это грядущее уничтожение местного самоуправления в России? Как реформа отразится на гражданах? Для обсуждения этой темы в студию радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове пригласили:

Котов Александр Алексеевич – председатель Псковского областного Собрания депутатов

Севастьянов Алексей Анатольевич – председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов

Тимашова Елена Юрьевна – начальник управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области

Федорова Наталья Анатольевна – глава Псковского района

Жирнова Светлана Николаевна – глава сельского поселения «Круппская волость», Печорский район.

Круглый состоялся по инициативе Псковского областного Собрания депутатов.