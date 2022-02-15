Политика

Александр Котов: Никакой ликвидации местного самоуправления не будет

Никакой ликвидации местного самоуправления не будет. Об этом сообщил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в ходе круглого стола в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 февраля, комментируя проект федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

«Прежде всего, нам следует оценить результаты реформы местного самоуправления, которая началась в конце 90-х — начале 2000-х годов. Мы все помним принятие закона об общих принципах организации местного самоуправления — так называемый 131-й федеральный закон. И во всех регионах нашей страны, в том числе в Псковской области, есть уже богатый опыт реализации этого законопроекта. В него на протяжении этого периода вносилось значительное количество разных изменений, в том числе и существенных. И ничего нельзя рассматривать с точки зрения статичности: у нас меняется ситуация, изменяются отношения, в том числе и отношения различных уровней власти в нашей стране. Сегодня, если говорить о проекте федерального закона, который мы пришли обсудить, то он как раз учитывает те изменения, которые за этот период времени реализации реформы местного самоуправления произошли», — сказал он.

Александр Котов отметил, что якобы ликвидация местного самоуправления — это распространенная позиция некоторых политических деятелей и оппонентов. «Я считаю, это абсолютно надуманная позиция. Никакой ликвидации местного самоуправления не будет. Наоборот, оно совершенствуется таким образом, чтобы наиболее эффективно на уровне, близком к населению, местная власть могла работать», — подчеркнул он.

«Попытки прийти к системе одноуровневого местного самоуправления были на начальной стадии принятия этого закона, вносились такие предложения, которые предполагали на выбор, в зависимости от ситуации, которая складывалась в каждом субъекте, на муниципальном районе, принимать решение — будет двухуровневое местное самоуправление или одноуровневое. Тогда пошли по самому жесткому пути. И, соответственно, у нас в обязательном порядке должно было быть местное самоуправление в двух уровнях», — продолжил спикер регионального парламента.

В процессе реализации этого закона, отметил Александр Котов, неоднократно вносились предложения об одноуровневой системе, но они не были поддержаны. «Сейчас, на мой взгляд, объективно пришли к выводу, что такая система — одноуровневая — будет более эффективной», — резюмировал он.

Напомним, внесенный в Госдуму проект закона об общих принципах организации местного самоуправления подготовлен в развитие положений Конституции РФ о единой системе публичной власти. Законопроект, помимо прочего, предусматривает упрощение правовых конструкций, уточнение компетенции органов местного самоуправления, что должно устранить путаницу с распределением полномочий между субъектом РФ и муниципалитетом.

Основная часть положений законопроекта должна вступить в силу с 1 января 2023 года. До 1 января 2028 года устанавливается переходный период, в течение которого осуществляется постепенный переход к одноуровневой организации местного самоуправления.