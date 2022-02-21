Политика

Валерий Филимонов сменил Елену Полонскую на посту секретаря Псковского городского отделения ЕР

Экс-начальник регионального МЧС, помощник сенатора Псковской области Андрея Турчака по работе в Совете Федерации Валерий Филимонов сменил Елену Полонскую на посту секретаря Псковского городского отделения «Единой России». Вступление в должность Валерия Филимонова на конференции Псковского городского отделения произошло сегодня, 21 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Кандидатуру Валерия Филимонова утвердили 76 участников конференции местного отделения партии. За его оппонента Алексея Форша отдали голоса 10 членов «Единой России». Один бюллетень признали недействительным.

Также члены партии утвердили состав местного политсовета и местной контрольной комиссии.

Напомним, президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал к избранию нового секретаря Псковского городского отделения партии 18 февраля.

Смотрите также Экс-начальник областного МЧС рекомендован на пост секретаря Псковского городского отделения ЕР

В октябре 2021 года экс-начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Валерия Филимонова назначили на должность помощника сенатора Псковской области Андрея Турчака.

Валерий Филимонов родился 14 октября 1966 года в Пскове. В 2002 году окончил Академию гражданской защиты, а в 2003 году - Северо-Западную Академию государственной службы.

С августа 1983 года по октябрь 1987 года Валерий Филимонов был курсантом Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков. С октября 1987 года по январь 1988 года находился в распоряжении командующего ВВС Приволжского военного округа (ПриВО).

С января 1988 года по июнь 1992 года - летчик-штурман вертолета МИ-8 513-го отдельного боевого вертолетного полка ВВС ПриВО. С июня 1992 года по февраль 1994 года - командир вертолета МИ-8 513-го отдельного боевого вертолетного полка ВВС ПриВО. С февраля 1994 по март 1995 года - старший летчик вертолетного звена 1-ой БАА ПриВО. С марта 1995 года по август 1996 года - командир вертолетного звена 1-ой БАА 9 октября 1996 года уволен с военной службы по организационно-штатным мероприятиям.

С июня 1997 года по январь 2002 года Валерий Филимонов занимал должность начальника отдела подготовки и применения ПС и других формирований Главного управления по делам ГО и ЧС Псковской области, а с января 2002 года по ноябрь 2003 года - начальника 405 учебно-методического центра по ГО и ЧС Псковской области.

С ноября 2003 года по декабрь 2004 года он был первым заместителем начальника Главного управления по делам ГО и ЧС Псковской области, а должность начальника Главного управления МЧС России по Псковской области получил в декабре 2004 года.