Политика

Экс-начальник областного МЧС рекомендован на пост секретаря Псковского городского отделения ЕР

Президиум регионального политсовета «Единой России» рекомендовал к избранию нового секретаря Псковского городского отделения партии 18 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, на должность секретаря городского отделения члены президиума внесли кандидатуру помощника сенатора Псковской области Андрея Турчака по работе в Совете Федерации Валерия Филимонова.

«Псковское городское отделение отлично работало под руководством Елены Полонской. Стоит отметить ее вклад в развитие партии в регионе. Я очень благодарен ей за ее работу. Но сегодня она востребована на других направлениях, - отметил секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский. - Мы поддержали на президиуме кандидатуру Валерия Филимонова. Он известный в Псковской области человек, генерал, он, очевидно, сможет усилить партию "Единая Россия" в Псковской области».

Заместитель секретаря регионального отделения партии, председатель регионального парламента Александр Котов подчеркнул, что у Валерия Филимонова большой опыт организационной и руководящей работы.

«Мы все его хорошо знаем, видели, как он работал на ответственном участке. Я уверен, что Валерий Филимонов с работой в этой должности справится, если коллеги-партийцы, делегаты городской конференции его поддержат. У нас впереди очень ответственный период – выборы депутатов Псковской городской Думы, это нелегкая задача в условиях жесткой конкуренции. Мы будем со своей стороны помогать Валерию Филимонову и проведем этот ответственный выборный период на должном уровне», - добавил Александр Котов и пожелал ему успехов.

Секретарь Псковского городского отделения «Единой России» Елена Полонская со своей стороны поддержала кандидатуру Валерия Филимонова. «Я доверяю ему свое детище – городское отделение, и всегда готова помогать в случае необходимости», - высказалась она.

Валерий Филимонов рассказал, что для него предложение возглавить городское отделение партии было неожиданным.

«Я могу заверить, что опыт предыдущей моей деятельности поможет достойно работать в этой должности. Я приложу все усилия и постараюсь добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности», - пояснил он.

Решение президиума регионального политсовета направлено на рассмотрение делегатов городской партийной конференции, которая пройдет 21 февраля.

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Напомним, в октябре 2021 года экс-начальника Главного управления МЧС России по Псковской области Валерия Филимонова назначили на должность помощника сенатора Псковской области Андрея Турчака.

Валерий Филимонов родился 14 октября 1966 года в Пскове. В 2002 году окончил Академию гражданской защиты, а в 2003 году - Северо-Западную Академию государственной службы.

С августа 1983 года по октябрь 1987 года Валерий Филимонов был курсантом Сызранского высшего военного авиационного училища летчиков. С октября 1987 года по январь 1988 года находился в распоряжении командующего ВВС Приволжского военного округа (ПриВО).

С января 1988 года по июнь 1992 года - летчик-штурман вертолета МИ-8 513-го отдельного боевого вертолетного полка ВВС ПриВО. С июня 1992 года по февраль 1994 года - командир вертолета МИ-8 513-го отдельного боевого вертолетного полка ВВС ПриВО. С февраля 1994 по март 1995 года - старший летчик вертолетного звена 1-ой БАА ПриВО. С марта 1995 года по август 1996 года - командир вертолетного звена 1-ой БАА 9 октября 1996 года уволен с военной службы по организационно-штатным мероприятиям.

С июня 1997 года по январь 2002 года Валерий Филимонов занимал должность начальника отдела подготовки и применения ПС и других формирований Главного управления по делам ГО и ЧС Псковской области, а с января 2002 года по ноябрь 2003 года - начальника 405 учебно-методического центра по ГО и ЧС Псковской области.

С ноября 2003 года по декабрь 2004 года он был первым заместителем начальника Главного управления по делам ГО и ЧС Псковской области, а должность начальника Главного управления МЧС России по Псковской области получил в декабре 2004 года.