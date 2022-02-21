Политика

«Гайд-парк»: ЛДПР и новые вызовы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сегодня, 22 февраля. Гость студии – координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

Главная тема разговора - ЛДПР и новые вызовы. Ведущий Александр Савенко обсудил с гостем студии ситуацию в партии и подготовку к сентябрьским выборам. Отдельное внимание уделили обсуждению темы признания Россией независимости ДНР и ЛНР и возможных последствий.