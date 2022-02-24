Политика

Александр Котов: Мы сумели достойно провести избирательную кампанию-2021

Региональное отделение партии «Единая Россия» в 2021 году сумело достойно провести избирательную кампанию. Такое мнение на XXVII конференции отделения партии выразил заместитель секретаря отделения, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Приветствую на нашем форуме. Надеюсь те люди, которые войдут в состав руководящих органов будут ответственно относиться к своей работе. В прошлом году были важные выборы в наши законодательные органы власти. Мы сумели достойно провести избирательную кампанию», - отметил он.

По его словам, партийцы смогли объединить усилия. «Впереди предстоят не менее сложные выборы в органы местного самоуправления, нам предстоит избрать две самые крупные городские Думы - Пскова и Великих Лук. Задача непростая, конкуренция будет усиливаться. Нужно быть готовыми к трудностям и оставаться лидерами среди тех, кто решает проблемы региона», - подытожил Александр Котов и пожелал успешной работы участникам конференции.