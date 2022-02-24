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Политика

Секретарем Псковского реготделения «Единой России» переизбран Александр Козловский

25.02.2022 16:28|ПсковКомментариев: 0

Переизбран секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», им снова стал Александр Козловский. Решение принято большинством голосов на альтернативной основе. За кандидатуру Александра Козловского проголосовали — 57 делегатов XXVII конференции реготделения партии, за Армена Мнацаканяна — 4, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Единогласно приняли решение рекомендовать избрать секретарем Александра Козловского. Он руководит нашим отделением сравнительно недавно. Не просто так он депутат Государственной Думы. Пусть он еще немного потянет этот тяжелый груз, а мы ему поможем», - выступил в поддержку кандидата заместитель секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Депутат регионального парламента Виктор Антонов выступил с предложением внести в список «выдающегося политического деятеля» заместителя председателя областного Собрания, руководителя фракции «Единой России» Армена Мнацаканяна.

В свою очередь Армен Мнацаканян отметил умение Александра Козловского находить общий язык с людьми и призвал делегатов отдать свои голоса в его поддержку.

Также сегодня, 25 февраля, были избраны новые составы регионального политсовета партии и его президиума.

Теги: #Единая Россия #политика #партия
Источник: Псковская Лента Новостей
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