Политика

Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Александром Козловским

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Гайд-парк», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко обсудит с ним широкий спектр вопросов общественно-политической повестки. У псковских «единороссов» происходят перемены: в городских отделениях партии в Пскове и Великих Луках сменились руководители. С чем это связано? Почему решение о смене партийного руководства в двух крупных городах принимается за полгода до важной избирательной кампании (в сентябре в Пскове и Великих Луках будут избирать новые составы городских дум)? Какие задачи «Единая Россия» ставит перед выборами текущего года?

На эти и другие вопросы ответит гость студии. Кроме того, Александр Козловский выскажет свое мнение по поводу текущей геополитической ситуации и введения западных санкций в отношении России.

Трансляция завершена