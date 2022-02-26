Жители Псковщины не остаются равнодушными к трагедии в ЛНР и ДНР - Александр Козловский

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил, что жители Псковской области не остаются равнодушными к трагедии в Луганской и Донецкой Народных Республиках. Об этом он сказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).
Пункты сбора гуманитарной помощи работают в каждом районе Псковской области, местное отделение партии «Единая Россия» организовало прием товаров первой необходимости, которые отправят нуждающимся в ближайшее время.
«Акция носит бессрочный характер, сколько необходимо, столько и будем продолжать работать. - добавил гость студии. - Волонтеры-медики готовы поехать в ДНР и ЛНР, чтобы оказывать помощь». По его словам, больше половины всех беженцев - дети, поэтому часть гуманитарной помощи состоит из игрушек, а также на волонтерской основе работают психологи и аниматоры.