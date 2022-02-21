Общество

Помощь для беженцев принимают во всех районах Псковской области

Гуманитарную помощь для беженцев принимают во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Об этом депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Рядом с нами происходит трагедия. Мирные жители Донбасса - дети, старики, женщины - бегут в страхе. Российские регионы принимают их, стараются дать кров и еду, но эвакуированных тысячи! Нужна помощь каждого, кому не безразличны мирные семьи, оказавшиеся посреди поля битвы», - отметил Александр Козловский.

«Единая Россия» открыла пункты сбора гуманитарной помощи. В настоящее время эвакуированным необходимы «самые простые вещи», добавил Александр Козловский. На данный момент перечень следующий:

Детское питание (сухое)

Детские памперсы

Сдобные изделия

Чай / кофе

Сухие пайки / бутылки питьевой воды

Мыло, шампуни, гели для душа

Зубная паста/зубные щетки

Туалетные наборы, туалетная бумага

Одноразовая посуда

Средства индивидуальной защиты

Полотенца

Средства гигиены

Влажные салфетки

Одноразовая посуда (стаканы, тарелки, ложки),

Кулеры,

Бутилированная вода (25 л)

Постельное белье

Тепловые пушки

Удлинители

Электрочайники,

Холодильники

Микроволновки

Сейчас добровольцы партии в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения.

«Друзья, буду держать в курсе актуальной информации по поводу сбора гуманитарной помощи. Сегодня мы собираем все необходимое для жителей Донбасса в Ростовской области. Берегите себя и своих близких!» - добавил Александр Козловский.

Напомним, сегодня стало известно, что за последние сутки в Россию въехали 21 000 жителей Донбасса. Общее число беженцев из самопровозглашенных республик возросло до 91 000 человек.