Помощь для беженцев принимают во всех районах Псковской области

Гуманитарную помощь для беженцев принимают во всех 26 муниципалитетах Псковской области. Об этом депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Единая Россия» открыла пункты сбора гуманитарной помощи. В настоящее время эвакуированным необходимы «самые простые вещи», добавил Александр Козловский. На данный момент перечень следующий:
Сейчас добровольцы партии в круглосуточном режиме работают в Ростовской области. Оказывают юридическую помощь, медицинскую, занимаются логистикой в пунктах временного размещения.
«Друзья, буду держать в курсе актуальной информации по поводу сбора гуманитарной помощи. Сегодня мы собираем все необходимое для жителей Донбасса в Ростовской области. Берегите себя и своих близких!» - добавил Александр Козловский.
Напомним, сегодня стало известно, что за последние сутки в Россию въехали 21 000 жителей Донбасса. Общее число беженцев из самопровозглашенных республик возросло до 91 000 человек.