Политика

Игорь Сопов: Призывать не голосовать на выборах неконституционно

Глава Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов оценил новую поправку в конституцию Республики Беларусь, запрещающую призывы не приходить на выборы. Свое мнение он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Я считаю, это очень хорошая поправка: все, кто призывает не ходить на референдум, на выборы являются нарушителями закона. Призывать не ходить вы не имеете права, вы можете только высказывать точку зрения "за" или "против"», - отметил Игорь Сопов.

Он также добавил, что на некоторых бюллетенях белорусов было написано «мы против президента», «мы против поправок». По его словам, большая часть проголосовавших против поправок делали это на дому.

«Призывать к действию не голосовать на выборах и референдумах неконституционно», - подчеркнул гость студии.