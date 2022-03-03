В Пскове откроется модельный учебный класс «Электориум»

Модельный учебный класс «Электориум» — площадка для обучения специалистов в области избирательного права, проведения мероприятий по повышению правовой культуры молодых и будущих избирателей — откроется в Пскове. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил глава Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.

Видео: инстаграм-аккаунт Игоря Сопова

«Избирательная комиссия Псковской области уделяет огромное внимание образованию членов избирательной комиссии. Мы проводим обучение как минимум два раза в год, соответственно, всегда при подготовке обучающихся мы где-то арендовали помещение, а теперь у нас будет собственный класс с необходимым оборудованием, там мы сможем показывать учебные фильмы, приглашать специалистов, которые могли бы прочитать лекции, все будет сконцентрировано в одном месте», - пояснил Игорь Сопов.