Политика

Андрей Козлов: Наш братский народ попал в лапы чужой идеологии

Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по агропромышленному комплексу и природопользованию Андрей Козлов прокомментировал события, связанные с проведением спецоперации на территории Украины. Запись об этом он разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Страх, непонимание, тревога - эти чувства заполняют и туманят рассудок. Но очень важно держать себя в руках и понимать, что происходит, не поддаваться на провокации и не позволять безжалостной машине прозападной пропаганды подрывать веру в Родину. Украина - наша братская страна. В ней живут прекрасные люди: добрые, трудолюбивые, открытые. У нас общая история, общий язык, общие цели - жить в безопасности, спокойствии и гармонии. К горькому сожалению, наш братский народ попал в липкие лапы совершенно чужой и опасной идеологии. Эту идеологию ненависти и страха подселили искусственно, и она дала корни. Ветераны Великой Отечественной войны, которые не могут открыто надеть Георгиевские ленты на День Победы. Бомбежки своего же мирного населения на Донбассе в течение восьми лет. Присвоение звания национальных героев нацистам. Это лишь малая часть происходящего ужаса, в котором живут добрые, умные, хорошие люди», - высказал свое мнение Андрей Козлов.





По его словам, много лет Запад спонсирует цветные революции во многих странах, продвигает «своих» во власть. «Они хотят заставить нас молчать, блокируют наши СМИ, по схеме создают фейковые новости, стравливают с украинцами в соцсетях. Это и есть полномасштабная информационная война против России», - отметил Андрей Козлов.



Он считает, что цель спецоперации российских войск на Украине - уничтожение националистов, искоренение террора и «чуждой извращенной идеологии».

«Украинский народ достоин сам выбирать свое будущее, без указаний "западных партнеров", главная цель которых сделать из наших стран один большой сырьевой придаток. Поддерживаю твердые решения верховного главнокомандующего и армию России. Итогом всего станет независимость прекрасной, братской Украины и освобождение граждан от гнета нацистов которые на протяжении 20 лет там размножались и устраивали на исконно русских территориях факельные шествия и зверства», - подытожил Андрей Козлов.