Политика

Глава Псковского района Наталья Федорова: Если хочешь быть впереди, надо не идти, а бежать

Совсем скоро 8 марта — день, который ассоциируется с пробуждением природы, началом чего-то нового и предвкушением чуда. Этого праздника ждет каждая женщина, вне зависимости от возраста и профессии, в том числе и женщины-политики, для которых зачастую это рабочий день, хоть и с праздничным оттенком. В преддверии 8 марта корреспондент Псковской Ленты Новостей Татьяна Иванова побывала в гостях у главы Псковского района Натальи Федоровой и узнала, каково это — быть женщиной-политиком, что помогает ей принимать правильные решения, откуда она берет силы, как снимает стресс и что считает главным для женщины.

- Наталья Анатольевна, как вы пришли в политику?

- Как я пришла в политику...

- Или во власть, если вам не очень нравится слово «политика».

- Нет, почему же? Я к этому слову абсолютно спокойно отношусь. Политика-то бывает на разном уровне. Даже если ты занимаешься общественной работой на своей территории, это уже часть политики. Когда я была директором школы — это тоже политическая должность. Это общественная нагрузка, работа с родителями и детьми, с коллективом. Но более близкое соприкосновение с политической деятельностью у меня получилось, когда я впервые приняла решение баллотироваться в депутаты Псковского районного Собрания и прошла первую выборную кампанию.

- В 2007 году?

- Да. Благодаря вовлечению в депутатство, моя деятельность расширилась и в других сферах района. Все это очень помогло мне более эффективно решать вопросы, выстраивать работу с населением, давать им больше информации. Потом я была избрана в районное Собрание на второй срок и стала чувствовать себя еще более уверенно. Хороший опыт избирательной кампании я получила, когда баллотировалась в Псковское областное Собрание. Было много встреч с населением и хорошая возможность узнать район лучше. Есть такая пословица - «Век живи — век учись». Депутатская работа всегда приносила мне удовлетворение, поскольку это и есть обучение, повышение уровня компетенции. Не может сейчас человек жить в обществе и ничего вокруг себя не замечать. Если хочешь быть впереди, тебе надо не идти, а бежать!

- У меня немного банальный вопрос. Наверное, его часто задают женщинам-политикам. Согласны ли вы с тем, что политика - это мужское дело, а женщины должны варить борщ, работать на более спокойных должностях, воспитывать детей и внуков, чтоб муж пришел с работы уставший, а она ему сразу с порога покушать? Или все-таки времена сейчас совершенно другие и глупо делить власть по половому признаку?

- Женщины в современном обществе могут все и хотят осваивать все возможные сферы деятельности. Если посмотреть, женщины есть во всех профессиях. Им сейчас отводится гораздо большая роль, чем просто хранительница домашнего очага. И потом, никто же не отменял такое понятие как женская мудрость и логика. У женщин иногда есть особенный взгляд, нестандартные решения, и эта мудрость, терпение в какой-то степени тоже помогают.

- А часто вам, управляя самым крупным районом Псковской области, приходится принимать решения, опираясь на женскую логику, интуицию, материнские чувства?

- Бывает. Но это помогает. Конечно, многие женщины более эмоциональны, чем мужчины, если уж вдаваться в сравнения, но моя работа меня приучила к тому, чтобы держать свои эмоции в определенных рамках. Вот вы затронули тему материнства. Да, я мама, бабушка (внуку в мае будет 9 лет), и, конечно, многое пропускаешь через себя именно с женской точки зрения, но это дает большее сопереживание. Хочется оказать помощь, не пропустить мимо ни один факт, хотя, конечно, объять необъятное невозможно. Но то, что в моих силах, я делаю основательно.

- А не сложно вам все пропускать через себя? Или здравый смысл подсказывает: «Спокойно, Наталья Анатольевна, не надо так серьезно все воспринимать»?

- Я по гороскопу - Весы. Знак очень интересный. Да, гармония и равновесие для меня - идеальное состояние. Очень хочется его придерживаться, но чаши весов часто колеблются. Здесь основные помощники - концентрация и внутренняя самоорганизация, потому что иначе нельзя.

- Концентрация, самоорганизация... А какие еще качества должны присутствовать у хорошей женщины-политика, чтобы крепко держаться за «руль»?

- Само собой, трудолюбие. Без него никуда не уйдешь. А еще любовь к Родине. Это был один из определяющих критериев, когда я принимала решение стать главой Псковского района. Это моя малая Родина, я здесь родилась и выросла. У меня все с ним связано. И, конечно же, я переживаю за него, знаю его проблемы, хочу, чтоб он стал лучше, чтоб люди в нем жили достойно, и хочется сделать все, что в моих силах. Еще важно быть Человеком, не ставить себя выше других. Жить жизнью обычного человека, как все, ходить по магазинам и мусор выносить - это нормально. Меня это устраивает. Когда человек отрывается от обычной жизни, как он может понять людей?

- И спорите с управляйкой, если она плохо во дворе убирает?

- Я сразу пытаюсь решить какие-то вопросы. Это образ жизни, смешанный с профессией. Но я в этом живу. Это полное погружение. Нельзя быть равнодушным ни к одной ситуации. Даже к переполненной контейнерной площадке. С людьми общаюсь на улице, я доступна для нормального человеческого общения, для решения проблем, в соцсетях стараюсь находить время для общения.

- А у вас есть женщины-кумиры, на которых вы подсознательно равняетесь? Может, это какой-то симбиоз из разных людей.

- Наверное, больше симбиоз. Понятно, что мы можем вспоминать многих известных женщин, но у меня, больше, почему-то, в качестве примера мужские образы. Начиная с местного уровня. Например, у Владимира Васильевича Шураева (глава Псковского района с апреля 2003 года по июль 2013 года – ред.) многому училась, хотя за годы работы в районе я видела разные образы и разные стили работы. Если брать выше, у нас много достойных женщин в нашей стране (говорю сегодня только о российских женщинах). Женщины-политики — это ведь не только представители власти. Валентина Терешкова, например. Она не только достигла невероятных высот в прямом смысле слова, но и в социальном плане дальше повела свою карьеру, помогала людям. Ирина Роднина - прекрасный образ, я считаю. Я не случайно назвала этих женщин, потому что у них здравомыслящая позиция и человеческое отношение. Есть же и замечательные актеры, и врачи, и работницы сельского хозяйства, которые тоже в какой-то степени являются политиками.

- По крайней мере, это еще и люди, которые влияют на общественное мнение.

- Да. и для меня неприемлемы, если уж на то пошло, взгляды людей, которые сейчас нарушают наше равновесие. Я не случайно сегодня говорю про равновесие и гармонию. Мы же должны понимать, что мы живем в одном обществе, в одном государстве с великой многострадальной историей и должны помнить свои корни. Зачем наши предки боролись, за что? Абсолютно не понимаю сейчас тех людей, которые мыслят иначе. Если уж они считают себя такими влиятельными и высказывают свои мысли, то пусть уж эти мысли будут здравые. Честно говоря, как мама, как бабушка, я искренне переживаю, в какой информационной среде дети растут. Они же черпают огромный объем информации! У них век такой. Это поколение современного информационного поля, а там много всего.

- К тому же, дети еще не всегда умеют отсеивать ненужную информацию, отличать правду от лжи.

- Дети — это продукт того, что мы в них вкладываем, поэтому от семьи тут, конечно, многое зависит. Я рада, что у меня есть такая возможность — каждые выходные вкладывать во внука свою душу. У нас с ним очень хорошие отношения. Зовет меня Наташей, сам стремится к общению, ему хорошо. Это для современной семьи тоже очень важно.

- Да, семья — это тыл, где можно подпитаться, успокоиться...

- … и передать традиции. Ведь раньше жили большими семьями, где было несколько поколений, и бабушкам с дедушками незримо удавалось все это передать. А когда молодежь оторвана от родителей, возможности для этого меньше. Я рада, что она у меня есть. Я приучаю внука и племянницу к нашим семейным традициям. Мы очень тесно общаемся с родственниками, рассказываем детям о нашей семье, о предках. Это важно. А кто еще это передаст?

- А как вы снимаете стресс и отдыхаете?

- Первое, как я для себя уже поняла — это переключение в домашнюю обстановку с внуком. Дети своей искренностью и непосредственностью помогают снять стресс. Радуюсь его школьным успехам, рассуждениям. Дневник смотрим, задачки разбираем. Потом, если время есть, я стараюсь придумать для них с племянницей квесты домашние, игры. Очень любим и настольные игры, и более активные. Еще это совместное приготовление чего-то вкусного. Что мне еще помогает расслабляться, так это огород. С удовольствием им занимаюсь.

- Заземляетесь, в общем.

- Да, погружаю руки в землю - и напряжение уходит. В летнее время после работы - сразу к растениям. Самый лучший релакс. На носу весна, и семена уже закуплены. Еще один релакс — это кошка. Животное в доме помогает.

- У вас есть фирменное блюдо?

- Я в этом плане не особо изобретательна и придерживаюсь классической русской кухни. А что получается и хвалят мои — сырники и блины. Сейчас, в масленичную неделю, это актуально. Котлеты хорошо получаются. Овощные блюда — тоже мое. Я вроде и не изобретаю ничего особенного, но все вкусно, а когда дети помогают — вдвойне.

- А есть у вас какая-то «запрещенная» еда, которую вроде и нельзя есть, чтобы держать себя в форме, но так хочется? Мучное, жирное...

- Не могу сказать, что я особо люблю сладкое — слава богу, но конфетка в день бывает — без этого никак. Мучное тоже. Кроме блинов, выпечкой особо не занимаюсь. Бывает, что и бутерброды есть приходится, к сожалению. В таком ритме иногда просто не успеваешь съесть что-то более существенное.

- Наталья Анатольевна, давайте что-нибудь пожелаем женщинам в канун нашего «профессионального» праздника.

- Правильно вы сказали про профессиональный праздник. Женщина в каком-то смысле - это действительно профессия. В первую очередь хочу пожелать здоровья и мира. Это самое актуальное, что сейчас можно пожелать. Общаюсь со многими женщинами, и они отмечают одну очень важную вещь — у нас происходит огромная переоценка ценностей. Пусть это непростое время даст какую-то базу, устойчивость. Мы же понимаем, что благополучие женщины во многом зависит от их здоровья, психологического состояния, поэтому желаю устойчивости. Благополучия и понимания в семье. Меня тревожит эта тема. Посмотрите, сколько сейчас разводов, как молодежь легко относится к отношениям. Хотелось бы, чтоб она относилась к браку более основательно. Желаю, чтобы мужья были для женщин надежной опорой, чтобы отношения в семье были очень добрыми, теплыми, чтоб там царило понимание. И взаимоуважение тоже. Оно играет очень большую роль, независимо от того, какую роль ты играешь в обществе, какую ты ступень занимаешь, кем работаешь. Женщина, мама всегда должна быть уважаема, почитаема. И как бы мне хотелось, чтобы наши русские женщины были именно такими! Желаю им красоты, весны в душе, ощущения радости, тепла и добра, веры и надежды!

Беседовала Татьяна Иванова