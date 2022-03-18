Политика

Дмитрий Барабанов подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России»

Депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №14 Дмитрий Барабанов подал документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на сентябрьские выборы в орган местного самоуправления. Об этом Псковской Ленте Новостей стало известно от собственного источника.

Дмитрий Барабанов. Фото: pskovgorod.ru

Напомним, Дмитрий Барабанов избран депутатом Псковской городской Думы 6-го созыва 10 сентября 2017 года.

Ранее документы для участия в предварительном голосовании подал руководитель фракции «Единая Россия», депутат Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №15 Денис Иванов.

Регистрация кандидатов на предварительное голосование продлится до 28 апреля. Процедура пройдет в электронном формате с 23 по 29 мая на сайте. В голосовании смогут принять участие все, кто обладает активным избирательным правом. Претендентами на выдвижение от партии могут стать не только члены «Единой России», но и беспартийные граждане.

«Единая Россия» - единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в ходе открытых предварительных выборов.