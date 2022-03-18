Политика

Молодежный парламент 6.0 дал старт предстоящей двухлетней работе

Выездной обучающий семинар для нового состава Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов проходит в пансионате «Кривск» Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото здесь и далее: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

По сложившейся традиции до проведения первого официального заседания молодым людям предоставляется возможность познакомиться и обсудить общие задачи в неформальной обстановке. Перед началом мероприятия все участники семинара прошли экспресс-тест, что позволило провести встречу в формате «ковид-фри» – без масок.

Установочную встречу шестого по счету состава Молодежного парламента открыл его куратор, вице-спикер Виктор Остренко. Депутат подчеркнул, что, начиная общественно-политическую работу, каждый член молодежного объединения при законодательном органе региона влияет на то, каким будет Молодежный парламент в версии 6.0: «От ответственности и целеустремленности каждого субъекта зависит наш общий результат. Жизнь в общественно-политическом секторе открывает новые возможности, привлекает внимание со стороны и строится на целеполагании и результативности каждого человека, который этой деятельностью занимается».

Полномочия Молодежного парламента продлятся два года. «Это на старте кажется, что финиш еще очень далеко, но на самом деле, это достаточно короткий период времени, – поделился наблюдением Виктор Остренко. – Чтобы достигнуть поставленных целей и в личностном развитии прыгнуть так высоко, как хотелось бы, нужно сразу правильно расставить приоритеты, грамотно заниматься планированием и в процессе командной деятельности сверять векторы своего движения».

Куратор Молодежного парламента отметил, что предстоящая общественно-политическая деятельность – своеобразный вызов для каждого молодого активиста, но итоговый результат в любом случае будет «со знаком плюс». «Это не бравада, – заверил Виктор Остренко. – Просто любая инициативная вещь, ориентированная на объединяющие людей цели, несет в себе только плюсы. Этот плюс оценивается не только достигнутым результатом, но и тем уникальным опытом, который приобретают люди, прошедшие этот путь».

Программа обучающего семинара рассчитана на два дня. Молодым людям предстоит пройти психологическое тестирование на распределение командных ролей в коллективе, стать участниками мотивационных тренингов, познакомиться с наиболее успешными проектами прошлых составов Молодежного парламента, а также прослушать лекции специалистов о публичной стороне общественно-политической деятельности.

Напомним, новый состав Молодежного парламента депутатский корпус утвердил на февральской сессии Собрания. Молодежный парламент состоит из 26 человек. Половина мест распределена между политическими партиями, имеющими представительство в областном Собрании, другая часть команды сформирована по результатам конкурсного отбора.

Самая многочисленная парламентская фракция «Единой России» делегировала в Молодежный парламент 6 человек, коммунисты – троих, «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», ЛДПР, «Яблоко» и «Новые люди» имеют в обновленном составе Молодежного парламента по одному представителю. По конкурсу отобраны 13 человек.