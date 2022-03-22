Политика

Реализацию программы капремонта и меры поддержки предпринимателей рассмотрят депутаты на площадке Собрания

В последний день марта пройдет 8-я сессия Псковского областного Собрания депутатов. На этот раз в повестку включен парламентский час, а само заседание начнется с выступлений фракций. Такое решение 23 марта принял Совет законодательного органа, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Парламентское обсуждение будет посвящено реализации программы по проведению капремонта на территории Псковской области. Этот вопрос еще в конце прошлого года был предложен на рассмотрение Совета вице-спикером Александром Братчиковым по итогу обсуждения размера взноса на заседании бюджетного комитета, но в связи с очередностью инициатив и противоэпидемическими ограничениям был отложен.

«Думаю, нам есть о чем поговорить. Давайте вынесем на парламентский час этот вопрос», - обратился к коллегам спикер Александр Котов.

Предложение руководителя фракции «Новых людей» Андрея Маковского о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в регионе депутаты также договорились вместе обсудить, но чуть позже – когда поступит конкретика от бизнес-сообщества о том, какая помощь сейчас наиболее востребована и будет эффективна.

«Действительно вопрос актуальный, в связи с чем продолжаются консультации с уполномоченным по защите прав предпринимателей, с представителями самого бизнес-сообщества, но пока нет ясности. При этом нам важно соблюсти баланс, и мерами поддержки не создать "дыру в бюджете", просчитать, какие будут выпадающие доходы – как и прежде, нам необходимо выполнять социальные обязательства. Можно обсуждать конкретные налоги, доходы минус расходы, налоги по упрощенке, где можно менять коэффициенты, еще могут быть какие-то предложения. Пока их нет», - отреагировал на обращение Андрея Маковского Александр Котов.

Чтобы не затягивать решение вопроса, депутаты договорились не ждать следующей сессии и проанализировать все поступившие предложения предпринимателей и органов исполнительной власти на отдельном совещании за рамками сессии.

«Сейчас мы до конца не понимаем, какие меры будут приняты на федеральном уровне. О чем-то наслышаны, а что-то уже предпринято, - сообщил коллегам Александр Братчиков. – Например, не очень понятны меры поддержки промышленных предприятий. Понятно, что будут добавлены деньги на кредитование малого и среднего бизнеса, но суммы неизвестны. Мы всё отслеживаем».

Председатель бюджетного комитета поддержал просьбу Андрея Маковского включиться в эту работу, вместе обобщить поступившие предложения и сформулировать возможные изменения в региональное законодательство.