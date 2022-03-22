Политика

Серия лекций главы облизбиркома Игоря Сопова проходит в регионе

Избирательная комиссия Псковской области запускает серию лекций председателя облизбиркома Игоря Сопова для молодых и будущих избирателей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облизбиркоме.

Фото здесь и далее: Избирательная комиссия Псковской области

«Проводя мероприятия в образовательных учреждениях области, мы обратили внимание на низкий уровень избирательной грамотности молодых людей. Поэтому решили лично посетить учебные заведения и встретиться с подрастающим поколением. Начать наше правовое и гражданское обучение молодежи в области избирательного права решили с студентов среднего профессионального образования. В течение двух дней удалось встретиться с молодыми людьми Псковского политехнического колледжа и Псковского кооперативного техникума», - отметили в областной избирательной комиссии.

Аудитория получилась разного возраста — это и участники избирательного процесса, и те, кто только вступит в свои права в скором времени.

Игорь Сопов познакомил молодых и будущих избирателей с основными темами избирательного процесса, рассказал об избирательных правах граждан, принципы проведении выборов в области, работе избирательных комиссий, гарантиях прав граждан при организации и осуществлении голосования, а также о мероприятиях областной избирательной комиссии, которые проходят для повышения правовой культуры молодежи, в том числе о Форуме молодежных избирательных комиссий.

«Каждый может стать участником избирательного процесса не только в качестве избирателя, но и в роли волонтера, наблюдателя, члена комиссии с правом решающего голоса и убедиться в открытости и легитимности выборов», - подчеркнули в облизбиркоме.

Избирательная комиссия Псковской области поблагодарила руководство Псковского политехнического колледжа и Псковского кооперативного техникума за сотрудничество и поддержку.