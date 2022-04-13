Политика

Вопросы социальной газификации обсудили Михаил Ведерников и Александр Борисов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 13 апреля, провел рабочую встречу с депутатом Государственной Думы, заместителем руководителя фракции «Единая Россия» Александром Борисовым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Псковской области

Михаил Ведерников обратил внимание, что подобные встречи с депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, которые представляют регион на федеральном уровне, позволяют обсудить направления для расширения взаимодействия, скоординировать совместную работу по решению наиболее актуальных вопросов, которые беспокоят граждан. Губернатор также поблагодарил депутатов Госдумы за оперативное принятие законодательных решений в интересах региона. «Мы это видим и ценим», — подчеркнул он.

Один из основных вопросов, затронутых на встрече, касался актуального для региона направления — социальной газификации. Всего в Псковской области в догазификации могут принять участие 30,5 тыс. домовладений. В начале апреля губернатор представлял интересы региона на Совете по газификации при Совфеде РФ, где озвучил ряд предложений по реализации программы газификации в субъектах РФ.

Псковская область получила поддержку со стороны спикера верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко и зампредседателя правительства РФ Александра Новака. В частности, по итогам заседания Совета профильному комитету Госдумы было дано поручение доработать законопроект, предусматривающий приватизацию сетей газораспределения и газопотребления, в том числе с целью дать «Газпрому» возможность брать на баланс бесхозные сети в регионах.

«Важно, чтобы их обслуживал профессиональный оператор. Это, безусловно, снимет и с нас серьезную нагрузку», — заметил Михаил Ведерников. Передача имущества в газораспределительные организации будет способствовать развитию сетей и увеличению темпов газификации. В этой связи глава региона попросил представляющих Псковскую область депутатов Госдумы сопроводить эту работу, чтобы на уровне комитета было принято соответствующее решение.

Александр Борисов в свою очередь заверил, что готов включиться в проработку вопроса. Он подчеркнул, что реализация программы газификации имеет особое значение. Работа, действительно, предстоит большая, но люди этого очень ждут, заметил Александр Борисов.

Участники рабочей встречи также обсудили меры, которые предпринимает регион по контролю за ценообразованием в условиях санкционного давления на экономику России. Михаил Ведерников и Александр Борисов рассмотрели и перспективы развития партнерских отношений Псковской области с Республикой Беларусь.