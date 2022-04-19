Политика

День местного самоуправления празднуют в Псковской области

Торжественное мероприятие по случаю Дня местного самоуправления состоялось в Псковской областной филармонии сегодня, 21 апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в большом концертном зале собрались представители всех уровней власти региона.

«Мы не первый год трудимся в крайне тяжелых условиях, когда вынуждены быстро адаптироваться ко всем новым вызовам. Вместе с вами мы полностью перестроили нашу работу под задачи национальных проектов, обеспечили комплексное противодействие последствиям пандемии, внедрили механизмы постоянного мониторинга ситуации в экономике и социальной сфере. С каждым годом растет профессионализм и значимость органов местного самоуправления. Яркое тому подтверждение – высокие результаты в выполнении национальных проектов в прошлом году. Наш показатель составил рекордные 98,5% – это третий результат по Северо-Западу и 12-й по стране», – сказал в приветственном слове губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, по линии нацпроектов в инфраструктуру региона было вложено 7 миллиардов рублей. Изменения в лучшую сторону отмечают практически все жители региона: ездят по отремонтированным дорогам, проводят диагностику заболеваний на новейшем медоборудовании, посещают современные модельные библиотеки, гуляют в благоустроенных парках, занимаются спортом на новых площадках и стадионах.

«Напомню, что роль местного самоуправления заключается не только в контроле исполнения наших планов на местах, многие из вас участвуют в федеральных конкурсах, предлагают новые решения, обеспечивают своевременную подготовку проектно-сметной документации и, самое главное - обеспечивают ежедневную обратную связь с людьми. Настоящие лидеры и профессионалы, которые делают все для развития своей малой родины», – заметил глава региона.

Губернатор предупредил собравшихся, что сейчас необходимо четко прогнозировать все риски, заранее продумывать наиболее эффективные решения и внимательно следить за изменениями в повестке.

«Уже второй год проводим конкурс "Лучший муниципальный служащий". В этом году впервые победителю вручат почетный знак и диплом», – добавил Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил глав муниципалитетов за эффективную работу с органами территориального общественного самоуправления, которых в области насчитывается уже 320. «У нас нет населенных пунктов без своих специфических проблем, потребностей. А местные жители лучше всех знают, какие именно вопросы нужно решать в первую очередь. На конкурс проектов ТОСов поступило 288 заявок. 22 апреля будут подведены его итоги. На финансирование конкурса из областного бюджета было выделено 27 миллионов рублей. Общую сумму планируется увеличить до 40 миллионов рублей», – обратил внимание Михаил Ведерников.

«Наша общая цель – повысить уровень благосостояния наших жителей, сделать каждый поселок, район, город комфортным для проживания, работы и отдыха. Благодарю всех за верность родной земле! Вместе мы справимся с вызовами и выполним поставленные задачи», – заключил губернатор.