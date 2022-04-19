Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Денис Иванов о бюджете Пскова
Тверские управленцы
«Истфакт» Найти Вороний камень
«Псковэнергосбыт» центр обслуживания
Новая политическая реальность
Господин Рейтингомер
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Geely по специальной цене
Современный центр обслуживания
Игорь Иванов о пенсиях и зарплатах
петухам здесь не место
школа без второго иняза
О работе облсовпрофа в условиях санкций и рынке труда в регионе
о мотивации вступить в Молодежный совет Псковского облсовпрофа
 
 
 
ещё Политика 19.04.2022 22:450 «Гонки по вертикали»: Кризис на левом фланге, законсервированное «Яблоко» и легкая прогулка сити-менеджера. ВИДЕО 21.04.2022 14:170 «Сообразим на троих»: Доходы чиновников, рост цен и реформа МСУ. ВИДЕО 21.04.2022 13:510 День местного самоуправления празднуют в Псковской области 21.04.2022 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 21.04.2022 12:400 «Гайд-парк»: Владимир Кузь о работе в областном Собрании и «дорожном» нацпроекте. ВИДЕО 21.04.2022 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владимиром Кузем
 
 
 
Самое популярное 18.04.2022 23:440 Похороны погибшего во время спецоперации военнослужащего прошли в Псковской области 20.04.2022 09:270 Отличившийся в ходе спецоперации на Украине Денис Шишов назначен командиром 76-й дивизии ВДВ 17.04.2022 13:420 Михаил Ведерников сообщил о трех погибших в ходе спецоперации на Украине 18.04.2022 10:184 «Это был экспромт»: Николай Басков посетил Псков 16.04.2022 10:006 Фотофакт: Поворот налево запретили автомобилистам в центре Пскова
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

День местного самоуправления празднуют в Псковской области

21.04.2022 13:51|ПсковКомментариев: 0
Торжественное мероприятие по случаю Дня местного самоуправления состоялось в Псковской областной филармонии сегодня, 21 апреля. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в большом концертном зале собрались представители всех уровней власти региона.

«Мы не первый год трудимся в крайне тяжелых условиях, когда вынуждены быстро адаптироваться ко всем новым вызовам. Вместе с вами мы полностью перестроили нашу работу под задачи национальных проектов, обеспечили комплексное противодействие последствиям пандемии, внедрили механизмы постоянного мониторинга ситуации в экономике и социальной сфере. С каждым годом растет профессионализм и значимость органов местного самоуправления. Яркое тому подтверждение – высокие результаты в выполнении национальных проектов в прошлом году. Наш показатель составил рекордные 98,5% – это третий результат по Северо-Западу и 12-й по стране», –  сказал в приветственном слове губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, по линии нацпроектов в инфраструктуру региона было вложено 7 миллиардов рублей. Изменения в лучшую сторону отмечают практически все жители региона: ездят по отремонтированным дорогам, проводят диагностику заболеваний на новейшем медоборудовании, посещают современные модельные библиотеки, гуляют в благоустроенных парках, занимаются спортом на новых площадках и стадионах.

«Напомню, что роль местного самоуправления заключается не только в контроле исполнения наших планов на местах, многие из вас участвуют в федеральных конкурсах, предлагают новые решения, обеспечивают своевременную подготовку проектно-сметной документации и, самое главное - обеспечивают ежедневную обратную связь с людьми. Настоящие лидеры и профессионалы, которые делают все для развития своей малой родины», – заметил глава региона.

Губернатор предупредил собравшихся, что сейчас необходимо четко прогнозировать все риски, заранее продумывать наиболее эффективные решения и внимательно следить за изменениями в повестке.

«Уже второй год проводим конкурс "Лучший муниципальный служащий". В этом году впервые победителю вручат почетный знак и диплом», – добавил Михаил Ведерников.

Губернатор поблагодарил глав муниципалитетов за эффективную работу с органами территориального общественного самоуправления, которых в области насчитывается уже 320. «У нас нет населенных пунктов без своих специфических проблем, потребностей. А местные жители лучше всех знают, какие именно вопросы нужно решать в первую очередь. На конкурс проектов ТОСов поступило 288 заявок. 22 апреля будут подведены его итоги. На финансирование конкурса из областного бюджета было выделено 27 миллионов рублей. Общую сумму планируется увеличить до 40 миллионов рублей», – обратил внимание Михаил Ведерников. 

 

«Наша общая цель – повысить уровень благосостояния наших жителей, сделать каждый поселок, район, город комфортным для проживания, работы и отдыха. Благодарю всех за верность родной земле! Вместе мы справимся с вызовами и выполним поставленные задачи», – заключил губернатор.

Теги: #чиновники #губернатор #праздник #местное самоуправление
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Псков — город для людей или для памятников?
В опросе приняло участие 289 человек
21.04.2022, 14:210 Великолукский депутат помог отремонтировать детскую площадку 21.04.2022, 14:170 «Сообразим на троих»: Доходы чиновников, рост цен и реформа МСУ. ВИДЕО 21.04.2022, 14:140 Детское чтение стало темой библиоконференции в «Михайловском» 21.04.2022, 14:110 Владимир Кузь похвалил работу подрядчика, реконструирующего Троицкий мост в Пскове
21.04.2022, 14:090 Эстония запретила въезд артистам, поддержавшим спецоперацию на Украине 21.04.2022, 14:070 Недетскую сказку о медведихе могут посмотреть псковичи 21.04.2022, 13:590 Госдума продлила полномочия главы Центробанка Набиуллиной еще на пять лет 21.04.2022, 13:560 В ПТС рассказали о сложностях, возникших в ходе уборки территории у заброшенного завода
21.04.2022, 13:510 День местного самоуправления празднуют в Псковской области 21.04.2022, 13:460 Снять до копейки: новые терминалы установили во всех почтовых отделениях региона 21.04.2022, 13:360 Владимир Кузь: Когда цены увеличиваются в два раза — это работа ФАС 21.04.2022, 13:352 ЛДПР предлагает ЦБ выпустить банкноты с Жириновским
21.04.2022, 13:200 «Яндекс.Еду» оштрафовали из-за утечки персональных данных пользователей 21.04.2022, 13:181 Алексей Наумец назначен заместителем командующего ВДВ России 21.04.2022, 13:080 В «Михайловском» разлилась Сороть 21.04.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»
21.04.2022, 12:560 России удастся вырваться из кризиса - Владимир Кузь 21.04.2022, 12:530 Опубликованы доходы региональных омбудсменов за 2021 год 21.04.2022, 12:520 Онлайн-брифинг «Система образования Пскова на пороге окончания учебного года» пройдет в пресс-центре ПЛН 21.04.2022, 12:400 «Гайд-парк»: Владимир Кузь о работе в областном Собрании и «дорожном» нацпроекте. ВИДЕО
21.04.2022, 12:270 Часть улицы Кузнецкой в Пскове перекроют 24 апреля из-за марафона 21.04.2022, 12:261 «Сообразим на троих»: Доходы чиновников, рост цен и реформа МСУ 21.04.2022, 12:210 В Пскове состоятся чтения к 75-летию со дня рождения писателя Станислава Золотцева 21.04.2022, 12:170 Маломобильная пенсионерка из Себежа обратилась за помощью к Александру Котову
21.04.2022, 12:140 Центр туризма и детские сады подали заявки на конкурс «Чистый Псков» 21.04.2022, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с Владимиром Кузем 21.04.2022, 11:570 Более 60 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области 21.04.2022, 11:510 Андрей Ермаков обозначил сроки введения в эксплуатацию новых школ в Пскове
21.04.2022, 11:490 Специалисты-кинологи отработали поиск взрывчатых веществ в Пскове 21.04.2022, 11:471 Ключ на шее, суп в холодильнике 21.04.2022, 11:343 Пскович продает порционный сахар из «Макдоналдса» за 100 тысяч рублей 21.04.2022, 11:260 Коммунист в региональном парламенте оказался самым бедным депутатом-предпринимателем
21.04.2022, 11:211 В Великих Луках оштрафовали подрядчика за срыв сроков строительства подземного перехода 21.04.2022, 11:190 Псковичей приглашают к участию в проекте «Лучший эковолонтерский отряд» 21.04.2022, 11:140 Приобрести книги псковских писателей пригласили горожан 21.04.2022, 11:085 Нинель Салагаева заработала больше остальных заместителей псковского губернатора
21.04.2022, 11:060 Первые признаки травли назвали псковским школьникам 21.04.2022, 10:551 Олег Брячак оказался самым богатым лидером фракции в областном Собрании 21.04.2022, 10:542 Нам нужна новая экономическая политика 21 века 21.04.2022, 10:500 Двоих кофеманов задержали росгвардейцы в Пскове
21.04.2022, 10:440 Госдума приняла закон о поддержке регионов в условиях санкционного давления 21.04.2022, 10:330 Двух пенсионеров сбили на пешеходном переходе в Пскове 21.04.2022, 10:290 «Гайд-парк»: Владимир Кузь о работе в областном Собрании и «дорожном» нацпроекте 21.04.2022, 10:220 Как санкции отразятся на псковском рынке цветов, рассказали эксперты
21.04.2022, 10:170 Роскачество советует обращать внимание на маркировку куличей 21.04.2022, 10:130 Сотрудники администрации Псковского района привели в порядок погост Выбуты 21.04.2022, 10:000 «Лежачие полицейские» появились в Хлебном проезде в Пскове 21.04.2022, 09:580 Старинные книги пытался провезти иностранец через границу в Псковской области
21.04.2022, 09:560 Светофоры на двух улицах Пскова объединят в единую систему 21.04.2022, 09:460 Стать кондитером или парикмахером предлагают псковским выпускникам 21.04.2022, 09:400 Число летних корпоративов в Пскове уменьшилось - опрос 21.04.2022, 09:300 Работа в соцсетях продуктивнее, чем сидение в кабинетах – Андрей Маковский
21.04.2022, 09:230 Четыре артснаряда времен войны нашли на улице Дружбы в Великих Луках 21.04.2022, 09:150 В Псковской области продолжается конкурс на лучшую организацию обучения шахматам в школах 21.04.2022, 09:000 Курильщик случайно поджег свою квартиру в Пскове 21.04.2022, 09:000 В регионах могут запустить проекты доступной малоэтажной застройки
21.04.2022, 08:470 Псковские налоговики оказали гуманитарную помощь беженцам 21.04.2022, 08:330 Отдых в Сочи на майские праздники подорожал на 30% 21.04.2022, 08:260 Движение автомобилей запретят на участке улицы Красноармейской в Пскове 21 и 22 апреля 21.04.2022, 08:170 Великолучанка украла потерянный кошелек и смогла примириться с потерпевшей
21.04.2022, 08:003 День местного самоуправления отмечают в России 21.04.2022, 07:470 Концерт оркестра русских народных инструментов пройдет в Пскове 27 апреля 21.04.2022, 07:351 Мошенники возобновили обзвон россиян после паузы в месяц 21.04.2022, 07:190 Чистый четверг наступил у православных христиан
21.04.2022, 07:000 Военный эксперт рассказал о первых результатах новой фазы спецоперации РФ 20.04.2022, 22:013 В Печорском районе горят поля 20.04.2022, 22:000 Меры предосторожности при проведении огневых работ напомнили псковичам 20.04.2022, 21:461 В Пскове на Октябрьской площади заработал светофор
20.04.2022, 21:330 Мужчину в красно-черной куртке разыскивают в Псковской области 20.04.2022, 21:161 Псковским росгвардейцам напомнили о правилах дорожной безопасности 20.04.2022, 21:020 Ранее пропавшего пожилого мужчину с собакой чихуахуа нашли в Пскове 20.04.2022, 20:460 Кадастровая палата приглашает на работу жителей Пскова и Великих Лук
20.04.2022, 20:321 Псковский «Экопром» поддержал акцию по сбору макулатуры, стекла и пластика. ВИДЕО 20.04.2022, 20:190 Более 6 тысяч псковских семей получили сертификаты на маткапитал без личного обращения в ПФР 20.04.2022, 20:070 В Пскове запустят два автобуса на городские кладбища 23 и 24 апреля 20.04.2022, 20:002 Продавцу дыма в Пскове будут платить полторы тысячи рублей в день
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru