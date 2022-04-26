Политика

В Кремле не обсуждают отмену прямых выборов губернаторов

Власти не обсуждают перенос или отмену прямых выборов губернаторов в России, заявили в пресс-службе Кремля.

«В Кремле подобных инициатив и обсуждений нет», — подчеркнули в пресс-службе, передает РИА Новости.

26 апреля РБК со ссылкой на источники писал, что прямые губернаторские выборы могут отменить, а регионы смогут перейти на выборы через заксобрания. Обсуждение этого вопроса, по данным источников издания, могло состояться 27 апреля на заседании Совета законодателей с участием президента Владимира Путина.

Один из собеседников сказал, что речь идет о возможной отмене всех прямых губернаторских кампаний в этом году, а что будет в дальнейшем — неизвестно. Возможно, формально губернаторам предложат решать этот вопрос на свое усмотрение, но де-факто рекомендуют отменить прямые кампании, сообщил другой источник.

Об обсуждении в Кремле отмены прямых губернаторских выборов сообщали «Коммерсантъ» и «Интерфакс». После публикации «Коммерсанта» в марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не принимал таких решений и «никакого такого актуального обсуждения не ведется».

Собеседники РБК также рассказали о высокой вероятности переноса выборов в заксобрания регионов и гордумы на 2023 или 2024 год.



Такие решения могут быть приняты, потому что власти опасаются, что к единому дню голосования в сентябре россияне могут в большей мере ощутить эффект санкций, пояснили два источника. Третий допустил, что играют роль и финансовые соображения: отмена выборов помогла бы сэкономить средства, которые в противном случае были бы потрачены на кампанию.

Выборы в единый день голосования должны пройти в 14 регионах: во Владимирской, Тамбовской, Ярославской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской областях, а также в Бурятии, Карелии, Марий Эл и Удмуртии. В Адыгее главу избирают депутаты. Кроме того, запланированы выборы в заксобрания шести регионов и 11 гордум.