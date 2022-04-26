Политика

Переименование администрации Псковской области обсудил парламентский комитет

Комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов согласовал пакет поправок в избирательный кодекс области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, законопроект, разработанный региональным избиркомом в соответствии с актуальными требованиями федерального законодательства, депутаты рассмотрели на заседании комитета накануне апрельской сессии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

С докладом о введении новых правовых норм выступил председатель областной избирательной комиссии Игорь Сопов. «Законопроект устанавливает, что по решению областной избирательной комиссии на региональных и муниципальных выборах по согласованию с Центральной избирательной комиссией может проводиться дистанционное электронное голосование», - озвучил нововведение руководитель избиркома.

Кроме того, с двух до трех увеличивается количество наблюдателей, которых кандидат или партийное объединение может назначить в избирательную комиссию. Еще одно новшество – до начала распространения агитационного материала кандидат обязан предоставить его в избирательную комиссию. Депутаты поддержали законопроект.

Далее члены комитета рассмотрели проект закона о поправках в Устав Псковской области, связанных с принятием федерального закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». Разработкой законопроекта занималась рабочая группа, в которую вошли представители областной администрации и Собрания депутатов. Изменения коснутся почти всех статей Устава.

Заместитель председателя парламентского комитета Андрей Маковский обратил внимание на предстоящее переименование областной администрации в правительство и поинтересовался, с чем это связано: «Переименование – это дополнительные затраты, которые лягут на бюджет. Но если все-таки переименовываем, то почему выборочно? Если у нас будет правительство, значит, должны быть министерства, а не комитеты».

По словам начальника правового управления администрации Натальи Волковой, назвать высший исполнительный орган субъекта правительством требует федеральное законодательство, а в отношении наименований органов исполнительной власти прямого указания нет, поэтому, в том числе, в целях экономии бюджетных средств, названия комитетов не меняются. Члены комитета рекомендовали принять законопроект в двух чтениях.

Информацию о границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального и регионального значения города Великие Луки и требованиях к градостроительным регламентам в их границах депутатам представил председатель комитета по охране объектов культурного наследия Вадим Нэдик. Руководитель профильного органа подчеркнул, что зоны охраны разработаны с учетом существующего состояния территории. «Великие Луки были практически полностью разрушены в годы Великой Отечественной войны, застраивалась практически заново. Мы попытались сохранить историческую градостроительную среду, и в тоже время, принимая во внимание, что в исторической части уже находятся многоэтажки, снос которых невозможен, придать городу законченный вид», - пояснил специалист.

В границы объединенной зоны охраны попал 31 памятник истории и архитектуры, 5 из них имеют статус федерального значения, 26 – регионального.

Вадим Нэдик подчеркнул, что новые зоны охраны «не душат» город: «Чтобы сохранить историческую атмосферу города, безусловно, устанавливаются требования по цветовым и архитектурным решениям, но не будет тотального запрета на любую деятельность в границах зон охраны».

Председатель парламентского комитета Алексей Севастьянов отметил, что поступивший в Собрание проект постановления был существенно доработан аппаратом регионального парламента. Вадим Нэдик поблагодарил депутатов и сотрудников Собрания за выявленные и исправленные технические ошибки. Доработанный документ члены комитета по законодательству и местному самоуправлению рекомендовали принять.

На заседании комитета с кратким изложением доклада о деятельности выступил уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов. Омбудсмен проинформировал парламентариев, что в 2021 году в его адрес поступило на 20 процентов больше обращений, чем годом ранее. По словам Дмитрия Шахова, жители Псковской области не жаловались на нарушение культурных и экологических прав, однако обращались по вопросам невыплаты заработной платы, а также с жалобами на нарушения их личных, социальных и политических прав. Депутатский корпус рассмотрит доклад на 10-й сессии, которая пройдет 28 апреля.

Также депутаты поддержали несколько законодательных инициатив и обращений коллег из нескольких законодательных органов субъектов РФ. В частности, по вопросам защиты персональных данных граждан и по оптимальному размещению пожарных постов в населённых пунктах.