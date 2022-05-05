Политика

III Форум молодежных избирательных комиссий пройдет в Псковской области 20 мая

III Форум молодежных избирательных комиссий пройдет в Псковской области 20 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального избиркома.

В программе форума - онлайн-обращение председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой, пленарное заседание «ЕДГ - 2022: Новые вызовы», а также работа секций:

«Новые технологии в избирательном процессе», «Информационное освещение деятельности избирательной кампании: факты против фейков», «Электоральный опыт для молодежи», «Мастер классы для МИК», «Актуальные вопросы подготовки к ЕДГ-2022: новое в законодательстве».

В качестве экспертов на форуме будут задействованы члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Игорь Борисов и Андрей Шутов, а также губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский и другие.

Мероприятие состоится в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Иркутском переулке, 2 в Пскове.