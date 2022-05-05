Политика

Четверо российских губернаторов объявили об уходе в отставку

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что уходит в отставку, сообщают во вторник российские СМИ. Радаев занимал пост главы региона 10 лет.

«Мною принято решение о досрочном сложении полномочий губернатора. Я 10 лет возглавлял Саратовскую область. В связи с приближающейся избирательной кампанией не буду выдвигать свою кандидатуру на очередной срок, чтобы избраться главой региона. Планирую сосредоточиться на другом направлении работы. Хочу поблагодарить вас, уважаемые жители Саратовской области, за совместную работу, поддержку, президента страны Владимира Владимировича Путина - за доверие. У меня была возможность трудиться на высоком посту на благо земляков и развитие нашей Саратовской области», - цитирует слова Радаева его пресс-служба в Telegram-канале.

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Как сообщалось ранее, во вторник стало известно об отставках глав Томской и Кировской областей. Губернатор Рязанской области Николай Любимов также объявил, что не станет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок.

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Фото: nb-ugra.ru