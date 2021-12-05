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Пятый за день губернатор объявил об отставке

Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что решил покинуть свой пост. Об этом сообщают российские СМИ. В своем сообщении глава региона выразил благодарность президенту РФ за оказанное ему доверие и заботу о республике и ее жителях. Также Евстифеев поблагодарил жителей Марийского края за поддержку всех начинаний, проводимых в республике на протяжении последних пяти лет.

Напомним, что ранее во вторник, 10 мая, стало известно об уходе в отставку губернаторов Саратовской, Рязанской, Томской и Кировской областей.

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Фото: nb-ugra.ru