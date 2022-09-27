Политика

Новых депутатов Псковской городской Думы научат работать в парламенте

Систему обучения, рассказывающую о работе в Псковской городской Думе, организуют для новых депутатов городского парламента Об этом на встрече с журналистами сообщил председатель гордумы Александр Гончаренко.

«Достаточно большая часть депутатов нашего корпуса обновилась, они впервые работают с организацией конкурса на место главы города. Мы и на сессиях объясняем, и будем организовывать систему обучения, как строится работа в Думе», – сказал Александр Гончаренко.

Также он прокомментировал утвержденное положение о конкурсе на замещение главы города Пскова.

«У нас были приняты решения об изменении схемы управления городом. Функции главы города из Думы ушли. Сейчас идет организационный период, когда нужно провести сессии, которые узаконят документы на проведение конкурса на пост главы города Пскова», – пояснил он.

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Напомним, в Пскове меняется система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) приходит фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

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Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава.