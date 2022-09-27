Политика

Депутаты утвердили положение о конкурсе на замещение должности главы города Пскова

Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы города Пскова утвердили депутаты Псковской городской Думы седьмого созыва. Об этом со второй очередной сессии городского парламента, которая проходит сегодня, 29 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно проекту положения, конкурс на замещение должности главы города организует и проводит конкурсная комиссия в составе шести человек. Половина членов конкурсной комиссии назначается Псковской городской Думой, а другая половина - губернатором Псковской области. Решение поддержали 20 депутатов из 20 присутствующих.

Кандидатуры членов конкурсной комиссии должны представить на следующей сессии.

Конкурсная комиссия представит в Псковскую городскую Думу не менее двух кандидатов для избрания одного из них на должность главы города. По вопросу избрания проведут тайное голосование.

Напомним, в Пскове меняется система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) приходит фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

Смотрите также Усекновение главы

Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава.