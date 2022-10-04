Политика

Игорь Сопов призвал политиков своевременно жаловаться на нарушения избирательного законодательства

Председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов сегодня, 4 октября, в ходе собрания с представителями региональных отделений политических партий по итогам проведения Единого дня голосования призвал псковских политиков своевременно жаловаться на нарушения избирательного законодательства, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На совещании председатель регионального отделения партии «Новые люди» Андрей Маковский рассказал, что в дни выборов одна из политических партий в Псковской области рассылала в социальных сетях и по почте сообщения с призывом голосовать.

«Призывы идти голосовать в дни выборов - это прямая агитация, но при этом я ни от одной партии не увидел жалобы на оппонентов. Это попустительство с вашей стороны», - отметил Игорь Сопов.

Напомним, выборы прошли в Псковской области с 9 по 11 сентября.