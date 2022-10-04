Политика

Игорь Сопов: В Псковской области соблюдаются демократические права

Распределение мандатов по итогам избирательной кампании в Псковской области в 2022 году показывает, что в регионе соблюдаются демократические правовые принципы. Такое мнение председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов озвучил сегодня, 4 октября, в ходе совещания с представителями региональных отделений партий по итогам проведения Единого дня голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Глава облизбиркома отметил, что в этом году в выборах приняли участие 14 политических партий, а в 2017 году их было всего 13. Мандаты получили представители десяти партий, в 2017 году - семи.

«Такая динамика показывает, что в Псковской области соблюдается демократическое право. Видна также и динамика в отказах. В 2017 году было отказано 68 кандидатам в регистрации, в 2022 году их количество уменьшилось до 45. Выбыли в 2017 году 47 кандидатов, а в 2022 – 12», - заметил Игорь Сопов.