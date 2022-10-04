Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Электронная транспортная накладная
Господин Рейтингомер
Защита от мошенников
изменения в комитете по ЖКХ
Кибербуллинг и дети
Формула счастливой семьи
магнит на электросчетчике
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Показания счетчиков на даче
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
Топ клиник Пскова
женскицй акцент я русская
 
 
 
ещё Политика 04.10.2022 10:450 Досрочные выборы главы Пушкиногорского района пройдут 25 декабря 04.10.2022 16:420 Андрей Маковский: «Новые люди» примут участие в выборах главы Пушкиногорского района 04.10.2022 16:160 Кандидата от «Единой России» на должность главы Пушкиногорского района определят по итогам праймериз 04.10.2022 15:591 Игорь Сопов: В Псковской области соблюдаются демократические права 04.10.2022 15:350 Антон Минаков: ЛДПР планирует выдвинуть кандидата на выборы главы Пушкиногорского района 04.10.2022 15:260 Необходимость трехдневного голосования на выборах главы Пушкиногорского района обсудят с Роспотребнадзором
 
 
 
Самое популярное 28.09.2022 12:410 Стало известно, могут ли мобилизовать солдата-срочника 29.09.2022 07:350 Россияне стали срочно продавать квартиры со скидками в 30-40% 29.09.2022 16:410 Названы предварительные сроки завершения мобилизации в Псковской области 27.09.2022 12:499 Сергей Дмитриев покинул пост руководителя аппарата правительства Псковской области 27.09.2022 21:393 Нарушившие запрет грибники столкнулись с нашествием змей в лесах Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Игорь Сопов: В Псковской области соблюдаются демократические права

04.10.2022 15:59|ПсковКомментариев: 1

Распределение мандатов по итогам избирательной кампании в Псковской области в 2022 году показывает, что в регионе соблюдаются демократические правовые принципы. Такое мнение председатель избирательной комиссии региона Игорь Сопов озвучил сегодня, 4 октября, в ходе совещания с представителями региональных отделений партий по итогам проведения Единого дня голосования, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Глава облизбиркома отметил, что в этом году в выборах приняли участие 14 политических партий, а в 2017 году их было всего 13. Мандаты получили представители десяти партий, в 2017 году - семи.

«Такая динамика показывает, что в Псковской области соблюдается демократическое право. Видна также и динамика в отказах. В 2017 году было отказано 68 кандидатам в регистрации, в 2022 году их количество уменьшилось до 45. Выбыли в 2017 году 47 кандидатов, а в 2022 – 12», - заметил Игорь Сопов. 

Теги: #регион60 #политика #выборы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?
В опросе приняло участие 166 человек
Сюжет: Трехдневное голосование в Псковской области - 2022 Игорь Сопов: В Псковской области соблюдаются демократические права Опрос ПЛН-ТВ: Удовлетворены ли псковичи итогами голосования на выборах? Большинство респондентов ПЛН считает явку на муниципальных выборах недостаточной Лев Шлосберг: Голосование за «Яблоко» сегодня стало идеологическим Псковский коммунист рассказал о работе партии на выборах в условиях внутренних конфликтов В «Партии пенсионеров» объяснили успех по итогам дистанционного голосования в Пскове Валерий Филимонов: Цветной логотип помог «Яблоку» получить свой процент Антон Минаков: ЛДПР будет готовиться к снижению явки на выборах до 15-20% Мандат Бориса Елкина в Псковской городской Думе передадут Алексею Форшу Выборы-2022: результаты и изменения. ИНФОГРАФИКА Выборы-2022: командный зачет и муниципальный фильтр на губернаторскую кампанию. ВИДЕО Выборы-2022: командный зачет и муниципальный фильтр на губернаторскую кампанию Николай Козловский поблагодарил избирателей Великих Лук за участие в выборах Выборы-2022: новая политическая реальность В период трехдневного голосования в Псковской области обоснованными признали три жалобы Опубликованы предварительные итоги выборов в районные Собрания в Псковской области Более 80 обращений поступило в избирком при регистрации на ДЭГ в Псковской области Игорь Сопов прокомментировал недоверие одной из партий к ДЭГ «Партия пенсионеров» рассчитывает получить мандат в Псковской гордуме Игорь Романов: Для «Партии роста» сегодня хороший день Андрей Маковский: Поддержка в Печорском районе стала приятной неожиданностью Борис Елкин: Про депутатов должны вспоминать не только перед выборами Армен Мнацаканян: Административный ресурс «Единой России» - это граждане Игорь Сопов: Избирательная система Псковской области сработала как единый слаженный механизм Александр Котов: Результаты ДЭГ схожи с итогами голосования на участках Олег Брячак прокомментировал потерю мандата в Великолукской гордуме Дмитрий Быстров о прошедших выборах: Считаю, что мы провели хорошую кампанию Игорь Сопов подводит предварительные итоги выборов в прямом эфире «ПЛН FM». ВИДЕО Петр Алексеенко: КПРФ удалось сохранить второе место Татьяна Пасман получит мандат депутата Псковской гордумы по единому списку партии «Яблоко» Александр Козловский: «Единая Россия» на выборах достигла поставленных целей Итоги выборов в Псковской области подвел Игорь Сопов Итоги выборов в Псковской области подведет Игорь Сопов в прямом эфире «ПЛН FM» Почти 80 человек проголосовали в СИЗО за кандидатов в депутаты Псковской гордумы Облизбирком подвел предварительные итоги выборов в Великолукскую гордуму Опубликованы предварительные результаты выборов депутатов в Псковскую гордуму с учетом ДЭГ Обнародованы итоги избирательных кампаний по выборам глав пяти районов Псковской области Шесть мандатов могут получить единороссы по списку в Великолукской гордуме Кандидаты от «Единой России» набирают наибольшее число голосов в одномандатных округах на выборах в Пскове На выборах в Великолукскую городскую Думу единороссы предварительно получают 65% голосов Названа итоговая явка на муниципальных выборах в Псковской области В России выбрали глав 11 регионов Единороссы получили более 50% голосов на выборах в Псковскую гордуму Ольга Потапова удерживает лидерство на выборах главы Палкинского района Советник псковского губернатора победил на выборах главы Гдовского района ЦИК опубликовала предварительные итоги выборов депутатов Псковской гордумы Геннадий Афанасьев вновь избран главой Дедовичского района Наталья Иванова выиграла выборы главы Плюсского района На выборах главы Островского района победил его действующий руководитель Единороссы побеждают на выборах в районные Собрания депутатов Число голосов за единороссов на выборах в Великолукскую гордуму сократилось до 65% Лидера гдовского «Яблока» избрали депутатом районного Собрания Опубликованы результаты ДЭГ по одномандатным округам на выборах депутатов Псковской гордумы «Единая Россия» победила по итогам ДЭГ в Пскове по единому округу Единороссы обходят соперников на выборах депутатов Великолукской гордумы Кандидаты от «Единой России» побеждают в одномандатных округах на выборах в Псковскую гордуму «Единая Россия» набирает уже почти 50% голосов на выборах в Псковскую гордуму «Единая Россия» набирает почти 70% голосов на выборах в Великолукскую городскую Думу Николай Козловский: Избирательная кампания прошла емко и грамотно Андрей Турчак: «Единая Россия» уверенно побеждает по итогам Единого дня голосования Единороссы набирают большинство голосов на выборах в Великолукскую гордуму Дмитрий Шахов: Трехдневное голосование не стимулировало повышение явки Дмитрий Быстров: Все провели свою избирательную кампанию на высоком уровне Лев Шлосберг назвал участие «Яблока» в выборах-2022 движением сопротивления Татьяна Пасман: Для «Яблока» это была самая тяжелая избирательная кампания Александр Борисов: ДЭГ в Пскове показало свою эффективность Андрей Маковский: Выборы в Псковской области – самые конкурентные на Северо-Западе Руководитель «Экспертного клуба. Псковский регион» отметил неплохую явку для муниципальных выборов Михаил Иванов: Прошедшие выборы были конкурентными Александр Козловский о выборах-2022: «Единая Россия» работала в конкурентной среде Сергей Гаврилов поблагодарил псковичей за участие в выборах Наталья Горбачева назвала часть поступавших обращений на выборах «придирками» Единороссы лидируют на выборах в Псковскую гордуму Петр Алексеенко: КПРФ есть и будет номером два на выборах Игорь Сопов: Избирательная комиссия планирует заявить ДЭГ на весь регион в 2023 году Борис Елкин: Избирательная кампания прошла успешно Антон Минаков: Региональное отделение ЛДПР отработало в полную силу  В Плюсском районе определился лидер на выборах главы муниципалитета Трехдневные муниципальные выборы завершились в Псковской области Кандидат от «Единой России» набирает большинство голосов на выборах главы Палкинского района Дмитрий Быстров обходит конкурентов на выборах главы Островского района Геннадий Афанасьев набирает большинство голосов на выборах главы Дедовичского района МВД не зарегистрировало нарушений, которые могут повлиять на итоги выборов Советник псковского губернатора лидирует на выборах главы Гдовского района Более 110 тысяч избирателей проголосовали на выборах в Псковской области Дмитрий Барабанов проголосовал на выборах в Пскове Барсик пришел на избирательные участки в Пскове. ФОТО 100 тысяч избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Наталья Федорова проголосовала на выборах депутатов Псковского районного Собрания Более 10 тысяч псковичей проголосовали дистанционно на выборах в гордуму Явка на муниципальных выборах в Псковской области приближается к 20% Почти 75 тысяч избирателей проголосовали на муниципальных выборах в Псковской области Дмитрий Шахов проконтролировал обеспечение избирательных прав граждан Псковичам предлагают поймать Барсика на избирательном участке Юрий Сорокин проголосовал на выборах депутатов Псковской гордумы Третий день муниципальных выборов стартовал в Псковской области Явка на электронном голосовании в Пскове составляет 79% Попытки атак на систему ДЭГ из-за границы пресекли в России Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 15% Волонтеры помогают псковичам проголосовать на выборах депутатов гордумы Игорь Иванов: Голосование на выборах — обязательный шаг для каждого гражданина Второй день трехдневного голосования завершился в Псковской области Нарушений на выборах в Псковской области пока не было — Наталья Горбачева Явка на муниципальных выборах в Псковской области на 18.00 составила 14,6% Николай Козловский проголосовал на выборах депутатов Великолукской гордумы Явка на муниципальных выборах в Псковской области на 15.00 составила 12,9% Восемь обращений поступило в избирательные комиссии в Псковской области Соблюдение избирательных прав псковичей проверил региональный омбудсмен Тифломаркер впервые применили на выездном голосовании в Псковской области Явка на муниципальных выборах в Псковской области превысила 10% Армен Мнацаканян проголосовал на выборах депутатов Псковского районного Собрания Псковские росгвардейцы приблизили маршруты патрулирования к избирательным участкам Явка на электронном голосовании в Пскове 9 сентября превысила 70% Борис Елкин проголосовал с помощью ДЭГ на выборах в Псковскую гордуму Почти 40 тысяч избирателей проголосовали в первый день выборов в Псковской области В Псковской области завершился первый день голосования Псковский губернатор призвал жителей региона принять участие в муниципальных выборах Явка на муниципальных выборах в Псковской области на 18:00 составила 7,4% Второй день трехдневного голосования стартовал в Псковской области Елена Бибикова проголосовала на выборах депутатов Псковской гордумы Руководители профсоюзов Брестской области оценили прозрачность выборов в Пскове Два замечания устранили после реакции общественного штаба по наблюдению за выборами в Псковской области Явка по выборам в органы местного самоуправления Псковской области на 15:00 превысила 5% Более 2 тысяч полицейских охраняют общественный порядок во время выборов в Псковской области Борис Елкин призвал псковичей принять участие в выборах Владимир Кузь проголосовал на выборах депутатов Псковской гордумы Дмитрий Быстров посетил избирательный участок в Островском районе Самым ответственным избирателем назвали на участке в Изборске Алексея Севастьянова Игорь Сопов: Дистанционное электронное голосование в Пскове идет успешно Игорь Сопов: Жалоб в Избирательную комиссию Псковской области пока не поступало Константин Болотин проголосовал на выборах в Псковскую гордуму На участке в деревне Родина выбрал кандидатов в депутаты Собрания Псковского района Игорь Дитрих Явка по выборам в органы местного самоуправления Псковской области на 12:00 составила 2,8% Удобной возможностью назвал свободный выбор формы голосования Виктор Остренко Владимир Воробьев проголосовал на выборах в Пскове Александр Братчиков проголосовал на избирательном участке и призвал последовать его примеру Где проголосовать на выборах в Псковскую городскую Думу? ИНФОГРАФИКА Александр Котов на выборах в Псковскую городскую Думу воспользовался возможностями ДЭГ МЧС получило информацию о минировании всех школ Пскова и Великих Лук Выборы с применением ДЭГ впервые проходят в Пскове Трехдневное голосование стартовало в Псковской области
04.10.2022, 17:050 Аптечка на вес золота: где псковичам искать медикаменты и жгуты 04.10.2022, 17:040 Автомобилизация 04.10.2022, 16:590 СКР начал проверку обстоятельств смерти Бориса Моисеева 04.10.2022, 16:510 Спектакли театра Old Classic Ballet в Пскове перенесли на ноябрь
04.10.2022, 16:420 Андрей Маковский: «Новые люди» примут участие в выборах главы Пушкиногорского района 04.10.2022, 16:310 19-летнего опочанина осудят за лжесвидетельство 04.10.2022, 16:270 «Росгосстрах» продлил акцию, предоставляющую выгоду до 25% при страховании жилья 04.10.2022, 16:260 Сильный ветер повалил деревья на Мелетовском кладбище в Псковском районе
04.10.2022, 16:160 Кандидата от «Единой России» на должность главы Пушкиногорского района определят по итогам праймериз 04.10.2022, 16:160 О стимулах для использования многоразовой упаковки рассказал Александр Братчиков в Череповце 04.10.2022, 16:080 Благотворитель подарил Пскову пять тысяч саженцев сосен 04.10.2022, 16:010 Более восьми тысяч звонков обработал колл-центр псковского «Горводоканала» за месяц
04.10.2022, 15:591 Игорь Сопов: В Псковской области соблюдаются демократические права 04.10.2022, 15:570 Минимальные розничные цены на игристое вино хотят повысить в России 04.10.2022, 15:510 Пустые полки: вещи из H&M смели псковичи. ФОТО 04.10.2022, 15:460 В Невельском районе полностью выполнили план по частичной мобилизации
04.10.2022, 15:380 Картину «Самолёты. Аэросев» продолжают рисовать на фасаде жилого дома в Пскове. ФОТО 04.10.2022, 15:350 Антон Минаков: ЛДПР планирует выдвинуть кандидата на выборы главы Пушкиногорского района 04.10.2022, 15:340 Псковским школьникам дали советы по развитию собственного бизнеса 04.10.2022, 15:260 Необходимость трехдневного голосования на выборах главы Пушкиногорского района обсудят с Роспотребнадзором
04.10.2022, 15:240 Александр Серавин начнет контролировать финансовую деятельность госмедиахолдинга региона 04.10.2022, 15:230 Псковской областной филармонии нужна глобальная реконструкция – директор 04.10.2022, 15:130 ПЛН объявляет о старте проекта «100 самых влиятельных псковичей-2022» 04.10.2022, 15:050 «Справедливая Россия» не будет принимать участие в досрочных выборах главы Пушкиногорского района
04.10.2022, 15:030 Российский школьник засыпал смесь от петард в кофемолку и травмировался 04.10.2022, 14:530 Мобилизованным напомнили порядок оформления кредитных каникул 04.10.2022, 14:460 Псковские таможенники не дали мужчине провести юани, лиры и донги через границу РФ 04.10.2022, 14:410 КПФР пока не приняла решение о выдвижении кандидата на досрочные выборы главы Пушкиногорского района
04.10.2022, 14:281 Почти половина россиян готовы бросить питомца при переезде – опрос 04.10.2022, 14:231 Новый дирижер псковского оркестра заявил, что сразу согласился занять предложенный пост 04.10.2022, 14:140 Дмитрий Барабанов призвал увеличить финансирование ТОСов 04.10.2022, 14:040 Дожди ожидаются в Псковской области 5 октября
04.10.2022, 13:540 Псковской молодежи помогут преодолеть страх перед собеседованием 04.10.2022, 13:410 Ряды Вооружённых Сил РФ пополнили более 200 тысяч мобилизованных 04.10.2022, 13:380 «Лига справедливости»: Мобилизация. ВИДЕО 04.10.2022, 13:270 Лебединая песня
04.10.2022, 13:260 Псковский театр драмы выступит на фестивалях в Ростове-на-Дону и Петербурге 04.10.2022, 13:240 Мобилизованных направят в зону СВО вместе с задействованными там подразделениями – Шойгу 04.10.2022, 13:170 Ушла из жизни псковский поэт и прозаик Наталья Лаврецова 04.10.2022, 13:120 Великолучане привезли почти 20 медалей с «Кубка Спарты» по ММА
04.10.2022, 13:020 Православные псковичи отмечают праздник Воздвижения Креста Господня 04.10.2022, 12:540 Мужчина пострадал в результате опрокидывания ВАЗа в Псковском районе 04.10.2022, 12:520 Более двух тысяч человек заполнили заявки на добровольное участие в СВО на Госуслугах 04.10.2022, 12:440 Денег на ремонт здания у Псковского планетария нет — Владимир Колпаков
04.10.2022, 12:260 Эксперты объяснили отсутствие доступа к списку подлежащих мобилизации 04.10.2022, 12:240 Московский некрофил выкопал из могилы тело женщины и попался полиции 04.10.2022, 12:130 170 человек выздоровели от COVID-19 в Псковской области за сутки 04.10.2022, 12:110 Торговые сети МегаФона и Yota объединятся до конца 2023 года
04.10.2022, 12:060 Автомобилист сбил женщину на «зебре» в Пскове и скрылся 04.10.2022, 12:040 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с директором Псковского планетария 04.10.2022, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложение на 4 октября 04.10.2022, 11:560 Депутаты внесли изменения в бюджет Пскова на 2022 год и плановый период
04.10.2022, 11:560 «Лига справедливости»: Мобилизация 04.10.2022, 11:490 Кратковременное потепление прогнозируют в Псковской области 04.10.2022, 11:440 Юлия Пожидаева: Средства из городского бюджета направят на оборудование детсадов тревожными кнопками 04.10.2022, 11:420 В Печорах выявили 100-долларовую купюру с признаками подделки
04.10.2022, 11:360 Шесть новых ТОСов появились в Пскове 04.10.2022, 11:310 Более 50% псковичей мечтают о физкультминутках на работе — опрос 04.10.2022, 11:200 Водителя задержали в Псковской области за кражу бензина с АЗС 04.10.2022, 11:070 Псковская пенсионерка перебегала дорогу на красный свет и попала под колеса Audi
04.10.2022, 11:030 Совет Федерации одобрил вступление освобождённых территорий в состав России 04.10.2022, 10:530 «Беседка»: О перспективах и проблемах Псковского планетария 04.10.2022, 10:450 Досрочные выборы главы Пушкиногорского района пройдут 25 декабря 04.10.2022, 10:420 Регистрацию на конкурс «Лидер года-2022» открыли в Псковской области
04.10.2022, 10:360 Исполняющим полномочия главы Пушкиногорского района назначили Алексея Яковлева 04.10.2022, 10:340 Спрос на работников детских садов в Псковской области вырос почти на 40% 04.10.2022, 10:290 Депутаты назначили членов конкурсной комиссии на замещение поста главы Пскова 04.10.2022, 10:221 Находящегося в розыске украинца задержали на границе РФ в Пыталовском районе
04.10.2022, 10:190 Шесть депутатских фракций зарегистрировали в Псковской городской Думе 04.10.2022, 10:100 Участницы конкурсов красоты в Пскове сфотографировались в русском образе 04.10.2022, 10:010 Эксперты перечислили льготы, положенные семьям некоторых мобилизованных 04.10.2022, 09:470 Пожар произошел в строящейся многоэтажке под Псковом
04.10.2022, 09:400 Иудеи отметят свой главный праздник 4 октября 04.10.2022, 09:351 Конструктором программ господдержки Сбера воспользовались 25 тысяч бизнесменов 04.10.2022, 09:260 Более 40 мм осадков выпало в Псковской области 04.10.2022, 09:150 В России разработают стандарты качества общепита
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru