Политика

Новые руководители Псковской гордумы стали гостями программы «Собственной персоной». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 5 октября. В студию к ведущему Александру Савенко пришли председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко и заместитель председателя гордумы Ольга Федорова. Это был их первый эфир в новом статусе.

Гости студии рассказали о задачах городского парламента на ближайшие пять лет, о том, как депутаты распределили между собой «портфели» и как гордума будет взаимодействовать с исполнительной властью.