Законодатели регионов Северо-Запада собрались на парламентский форум в Мурманске

Спикеры и депутаты законодательных органов всех субъектов СЗФО собрались на 62-ю конференцию Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, которая проходит в Мурманске. Псковскую область представляет председатель регионального парламента Александр Котов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов
Традиционно повестка включает законодательные инициативы и обращения в федеральные органы власти, предложенные регионами.
На конференции в Мурманске региональные законодатели поднимут вопросы, связанные с переработкой и утилизацией мусора, обеспечением предприятий агротехнического комплекса запчастями к импортной сельхозтехнике в условиях санкций, расширением госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», с модернизацией социальных учреждений и сельских досуговых центров, дополнительными мерами поддержки детей-инвалидов.
Также в повестку включён ряд оргвопросов, в том числе о переизбрании председателя ПАСЗР – согласно уставу ассоциации её руководитель занимает пост в течение одного года.