Политика

Почти 200 млн рублей получит Псковская область на развитие молодёжной политики

42 субъекта России получат субсидии на развитие молодёжной политики. Об этом сообщается в Telegram-канале Росмолодёжи.

Росмолодёжь разработала и запустила программу комплексного развития молодёжной политики в регионах. В этом году на конкурс заявился 51 субъект. Оценивала инициативы экспертная комиссия: представители органов власти и бизнеса, руководители некоммерческих организаций, креативных проектов и агентств, специалисты по связям с общественностью и топ-менеджеры медиасреды.

«Теперь дело за каждым победителем: в течение 2023 года регионам нужно качественно реализовать выигранные средства и вывести молодёжную политику на новый, более крутой уровень. Мы смогли продлить программу ещё на один год, поэтому общая сумма субсидий выросла на 5 млрд рублей соответственно. Таким образом, 15 млрд рублей было выделено Росмолодёжи из федерального бюджета для развития молодёжной политики в регионах на 2023-2025 годы (по 5 млрд рублей ежегодно)», - говорится в сообщении.

Согласно протоколу заседания экспертной комиссии, Псковская область получит 195 359 600 рублей на развитие молодёжной политики.