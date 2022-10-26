Политика

Борис Елкин: Необходимо не забывать про Кресты, Любятово и Лепеши

О методах управления городом, забытых микрорайонах Пскова и реорганизации городской администрации рассказал глава администрации города Пскова и кандидат на пост главы города Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Я против того, чтобы все замыкалось на одном человеке, это неправильно с точки зрения управления. Я считаю, что ни один руководитель не должен все замыкать на себе, но приходится иногда вносить коррективы. В администрации много сотрудников, которые берут на себя инициативу. В процесс вмешиваться не надо, можно координировать и подсказывать. Сотрудники часто приходят уточнить что-то, дальше я в процесс не вникаю, на стадии реализации мониторим», - поделился мнением гость студии.

Он также отметил, что глава города – это самостоятельная политика управления. По словам Борис Елкина, есть наказы, цели и задачи, которые дает губернатор, но ориентация в основном на жителей города, чьи вопросы и предложения поступают каждый день.

«Если положительно для меня закончится конкурс, то будем продолжать везде развиваться. Необходимо не забывать и про районы, которым уделялось не так много внимания: Кресты, Любятово и Лепеши. Отмечу, что в Любятово отремонтировали три небольшие дороги, а в Лепешах к ремонту приступим уже в следующем году», - поделился планами сити-менеджер.

Он также сообщил, что будут изменения и в городской администрации: как в структуре, так и в персонале. Администрацию, по словам Бориса Елкина, ждет много реорганизаций.