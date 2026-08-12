Псковского кандидата от «Зеленых» зарегистрировали кандидатом в Госдуму

Кирилла Сорокина («Зеленые») зарегистрировали кандидатом в депутаты Государственной Думы РФ девятого созыва по одномандатному избирательному округу №150 на заседании Избирательной комиссии Псковской области 12 августа, стало известно Псковской Ленте Новостей.

Фото: Избирательная комиссия Псковской области

Помимо этого, на заседании зарегистрировали единый список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Псковской области восьмого созыва, выдвинутый партией «Родина».

Напомним, также кандидатами в депутаты Госдумы по одномандатному избирательному округу №150 зарегистрированы Александр Козловский («Единая Россия»), Михаил Иванов («Партия пенсионеров»), Дмитрий Михайлов (КПРФ), Игорь Романов («Новые люди»), Евгений Васильев («Яблоко»), Антон Минаков (ЛДПР), Наталья Тудакова («Справедливая Россия») и Павел Бикташев («Родина»).

Выборы депутатов Госдумы и Заксобрания Псковской области пройдут с 18 по 20 сентября.