Александр Машкарин: Государственные медиа должны оставаться отстраненными наблюдателями за избирательной кампанией

Предвыборная кампания идет, но обычная жизнь продолжается, поэтому СМИ должны оставаться непредвзятыми наблюдателями, не забывая и о рутинных темах, высказал свое мнение заместитель директора Государственного медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Он отметил, что несколько десятилетий назад были абсолютно разные подходы к избирательным кампаниям. Это зависело и от вида выборов, и от того, кто был у власти, кто руководил техническими предвыборными процессами.

Гость студии также подробно остановился на роли государственных СМИ, отметив, что они не должны превращать выборы в «форс-мажор» и «забивать все утюги» политическими материалами в ущерб повседневной жизни региона.

«Сотрудники государственных СМИ — это наемные люди. Поскольку мы — государственные медиа, мы должны быть отстраненными наблюдателями за избирательной кампанией. Жизнь продолжается, предвыборная кампания идет, но при этом идет огромное количество общественно-политических, экономических, социальных процессов, которые тоже должен кто-то освещать. Мы занимаемся этой текущей, рутинной, но нужной работой», — пояснил замдиректора госмедиахолдинга.

«Сейчас процесс в медиа все более легитимизируется, и многие это воспринимают как некое "осушение" информационного пространства. Я так не считаю. У нас в регионе и в стране огромное количество средств массовой информации, я уж не говорю про социальные сети. Кто хочет, тот найдет абсолютно любую информацию и абсолютно любую точку зрения про любые происходящие процессы, не только про выборы», — подчеркнул гость студии.

«Мы делаем установку на внимание к легитимности и прозрачности предвыборного процесса. Поэтому львиную часть своего эфирного времени и своих площадей мы отдаем экспертам, которые как раз связаны с тем, чтобы выборы проходили прозрачно, легитимно, понятно и конкурентно. Внимание к действиям кандидатов, безусловно, есть — все они, так или иначе, в обязательном порядке попадают в поле зрения наших медиа», — резюмировал Александр Машкарин.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. Ранее в студию приходили представители парламентских и непарламентских партий, эксперты, а сегодня за «разделочным» столом «Политкухни» встретились руководители СМИ.