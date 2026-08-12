Александр Машкарин: Государственные медиа должны оставаться отстраненными наблюдателями за избирательной кампанией

Предвыборная кампания идет, но обычная жизнь продолжается, поэтому СМИ должны оставаться непредвзятыми наблюдателями, не забывая и о рутинных темах, высказал свое мнение заместитель директора Государственного медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что несколько десятилетий назад были абсолютно разные подходы к избирательным кампаниям. Это зависело и от вида выборов, и от того, кто был у власти, кто руководил техническими предвыборными процессами.
Гость студии также подробно остановился на роли государственных СМИ, отметив, что они не должны превращать выборы в «форс-мажор» и «забивать все утюги» политическими материалами в ущерб повседневной жизни региона.
«Сейчас процесс в медиа все более легитимизируется, и многие это воспринимают как некое "осушение" информационного пространства. Я так не считаю. У нас в регионе и в стране огромное количество средств массовой информации, я уж не говорю про социальные сети. Кто хочет, тот найдет абсолютно любую информацию и абсолютно любую точку зрения про любые происходящие процессы, не только про выборы», — подчеркнул гость студии.
Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. Ранее в студию приходили представители парламентских и непарламентских партий, эксперты, а сегодня за «разделочным» столом «Политкухни» встретились руководители СМИ.