Константин Максимов: Мы находимся в непрерывном политическом процессе

Партийный выбор в Великих Луках и областном центре не различается, однако оппозиционная деятельность в южной столице менее заметна, чем в Пскове, поделился мнением главный редактор газеты «Великолукская правда» Константин Максимов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Политический процесс в Великих Луках и на юге Псковской области мало чем отличается, достаточно взглянуть на зарегистрировавшихся кандидатов в Законодательное Собрание Псковской области. По Великолукскому округу выставились те же партии, что по Пскову и области. Однако характер ведения кампании везде имеет свои особенности», — отметил Константин Максимов.

По его мнению, Великие Луки — это промышленный центр Псковской области, и здесь несколько другой социальный срез населения: «Если говорить про оппозиционные партии, то их деятельность в южной столице менее яркая. На мой взгляд, все самое активное они как-то приберегают для областного центра».

Главный редактор газеты также рассказал о специфике работы издания в период избирательных кампаний. «"Великолукская правда" является общественно-политическим изданием, а сам избирательный процесс в городе идет непрерывно. У нас выборы каждый год, то федерального, то регионального, то местного уровня. Поэтому мы находимся в перманентном политическом процессе. И превалируют, конечно, информационные поводы, которые генерируют представители правовластной партии. Там идет более активная работа, кандидатов видно», — поделился наблюдениями Константин Максимов.

При этом, по его словам, газета следит за активностью представителей оппозиции. «Она в основном сейчас в социальных сетях. Но, к сожалению или к счастью, эта активность в городе Великие Луки наблюдается гораздо меньше, и чего-то по-настоящему интересного со стороны оппозиции, что можно было бы вынести на страницы печатного издания, мы на данный момент не наблюдаем», — резюмировал Константин Максимов.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. Ранее в студию приходили представители парламентских и непарламентских партий, эксперты, а сегодня за «разделочным» столом «Политкухни» встретились руководители СМИ.