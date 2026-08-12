Олег Константинов: В Псковской области сохраняется весь спектр политических сил

Несмотря на то, что на федеральном уровне с предвыборной гонки снимают партии, в Псковской области сохраняется весь спектр политических сил, поделился мнением главный редактор газеты «Курьеръ. Псков — Великие Луки» Олег Константинов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии считает, что сейчас по большей части в голосовании принимают участие средняя и старшая части населения, то есть те, кто читает газеты. «А наши уважаемые политики не всегда это понимают. Они бегут, задрав штаны, в соцсети. И это неправильно. Активно участвовать в выборах могут читатели от 80 лет и старше, а они выключены. Почему выключены? Потому что власть убегает от газет однозначно», — поделился наблюдениями Олег Константинов. С его точки зрения, данная тенденция лишает возрастную часть населения возможности принимать активное участие в политической жизни страны.

Также Олег Константинов рассказал, что ему, как гражданину, не нравится, что сейчас начали снимать те или иные партии с выборов. «Мне это не нравится, потому что хочется, чтобы был весь спектр. К счастью, весь спектр политических у нас в области остается».

По словам Олега Константинова, он оптимист и верит в появление новых политиков, которые все «разгребут и разберут».

Газета «Курьеръ» на выборах занимает нейтральную позицию, продолжил гость студии и уточнил, что политическая информация в газете печатается исключительно на коммерческой основе.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания пройдут 18-20 сентября. Перед началом избирательных кампаний Псковская Лента Новостей и ПЛН FM запустили проект «Политкухня». Его цель - придать политической жизни ярких красок и вернуть людям интерес к выборам. Ранее в студию приходили представители парламентских и непарламентских партий, эксперты, а сегодня за «разделочным» столом «Политкухни» встретились руководители СМИ.