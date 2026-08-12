«Дневной дозор»: Стоит ли мир на пороге ядерного апокалипсиса?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему: «Не опасаетесь ли вы, что мир стоит на пороге ядерного апокалипсиса?» Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102,6 FM).

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Надежда на то, что 2025-й мог стать годом разрядки на международной арене, была у многих, однако оптимистичные прогнозы не сбылись. Наоборот, текущий 2026 год стал годом эскалации конфликта России и Запада. ВСУ продолжают наносить удары по гражданским объектам и инфраструктуре, по мирному населению.

Нежелание идти на компромиссы, искать пути выхода на какое-то переговорное плато, отсутствие реальных миротворческих усилий со стороны «бывших западных партнеров» — рано или поздно могут привести к дальнейшей эскалации конфликта вплоть до стадии применения ядерного оружия. Неоднократно и лидер нашей страны говорил о том, что удары, которые наносятся по территории России, согласно стратегической концепции обороны нашей страны, могут привести к применению ядерной триады.

Многие помнят примеры 60-х годов прошлого века, когда в эпоху Карибского кризиса мир уже стоял на грани ядерной катастрофы. Сегодня же из уст представителей экспертного сообщества вновь можно услышать слова о возросшей вероятности применения ядерного оружия в этом году. И объективные причины для таких прогнозов есть: по мнению многих военных аналитиков, скорость продвижения очень невысока, и обе стороны находятся в позиционном тупике как по линии фронта, так и по линии миротворческого процесса.

И с одной, и с другой стороны есть те, кто выступает за то, что только путем применения силы можно разрубить этот «Гордиев узел противоречий» и положить конец вооруженному противостоянию. Но не обернется ли это тем, что мир будет стоять на пороге ядерного апокалипсиса? Такой вопрос мы решили задать нашим экспертам в сегодняшней программе «Дневной дозор».

Видный американист, член-корреспондент РАН, доктор исторических наук Валерий Гарбузов придерживается мнения, что говорят о грядущем ядерном апокалипсисе только те, кто ничего не смыслит в том, что это за оружие и каковы последствия его применения. Он рассказал про две функции ядерного оружия и о том, насколько сегодня мы близки к его применению.

«Ядерное оружие до сих пор выполняет две функции. Первая функция — это, конечно, военная, разрушительная. Это оружие обладает мощной разрушительной силой, аналога которому на сегодняшний день нет. А вторая функция — это сдерживающая. Первая характеристика ядерного оружия также играет мощную сдерживающую роль, потому что даже обладатели ядерного оружия не решаются его применить, зная его разрушительную силу. Ядерное оружие было применено только один раз в мире — во время бомбардировок японских городов. И этого хватило для того, чтобы понять, что ядерное оружие — это не то оружие, которое можно применять на поле боя или во время войны. Но ядерное оружие играет положительную роль, особенно в своей сдерживающей функции. Оно может и не применяться, а уже само по себе сдерживает противника просто фактом своего существования. Когда кто-то угрожает сбросить бомбу на Европу или на какие-то другие территории, это можно назвать ядерным шантажом — безответственным, очень примитивным и незатейливым. И почему-то сейчас все увлеклись этим».

Экс-губернатор Псковской области Евгений Михайлов убежден, что применение тактического ядерного оружия по линии фронта никакого военного преимущества российской стороне не даст. А вот негативные последствия для нашей страны от применения ядерного оружия определенно будут, и какие – он нам объяснил.

«Если Россия применит ядерное оружие, то на неё повесят всех собак, и в долгосрочном плане это крайне невыгодное решение. В военном плане локальное применение ядерного оружия само по себе не решает вопрос. Если Украина упрётся, она всё равно будет иметь возможность продолжать боевые действия, тем более если Запад усилит помощь. Вряд ли кто-то в мире одобрит такое применение, и мы окажемся в изоляции. Недостатки этого сценария вполне очевидны. Я ещё раз подчеркну, что речь идёт о локальном применении тактического ядерного оружия, которое не затрагивает крупные города или вообще города. В принципе, пострадают небольшие участки территории в районе фронта, где гражданских лиц фактически нет. Тактические ядерные удары, конечно, принесут какую-то пользу в военном плане, но общую задачу не решат. Поэтому смысла их применять немного. Если мировые игроки не договорятся, это только усугубит нашу ситуацию, поскольку могут последовать какие-то конкретные шаги от ряда крупных стран. Например, могут послать свои контингенты на территорию Украины или закрыть небо над Украиной. Хотя вряд ли это произойдёт, потому что в ядерный конфликт мало желающих будет втягиваться. Тем не менее всякие сценарии возможны, и это тоже нужно учитывать. Поэтому я не сторонник применения тактического ядерного оружия и считаю, что этого нужно избежать. Хотя бы потому что Украина — это часть России, так сказать, историческая. И большого военного смысла в этом нет».

А вот бывший начальник штаба 76-й дивизии Александр Сотник выступает за применение тактического ядерного оружия по Вооружённым силам Украины. Он объяснил, почему придерживается именно такой точки зрения.

«Я за то, чтобы наносить ядерные удары по территории Украины, но не по населённым пунктам, а с использованием тактического ядерного оружия. Таким образом, мы быстрее уничтожим весь передний край, все Вооружённые силы Украины будут перемолоты. И Украина будет вынуждена сдаться, и все поймут, никто не дёрнется. Все знают мощь ядерного оружия России. Начнут сначала кричать и верещать, но они поймут, что с Россией шутить не надо. А если мы будем медлить и не принимать решительных мер, то в конечном итоге всё равно придём к этому. Но это будет очень долго, и мы потеряем много людей».

По мнению члена ЦК КПРФ, руководителя общественного движения «Патриоты Псковского края» Владимира Никитина, в этом году применение тактического ядерного оружия российской стороной вряд ли произойдет, чего, по его оценке, нельзя сказать про год следующий. Поделился он и своим мнением о том, какими методами можно приблизить завершение СВО.

«Провокаторы, типа Зеленского (лидер Украины Владимир Зеленский - ред.), могут спровоцировать ситуацию, когда нам придётся принять решительные меры. Я думаю, что в этом году этого не произойдёт, но в будущем вполне может быть. Надежда на мир, на то, что нам удастся договориться с Западом, умирает последней. Всегда остаётся какой-то процент надежды, но тем не менее Запад уверен, что сможет победить Россию. Почему? К сожалению, современная Россия не в состоянии выполнить роль крепкого стержня русского мира. Нужно признать, что у нас идёт полноценная война, и необходимо, чтобы вся страна была мобилизована на сопротивление агрессору. Для этого нужно взять в свои руки стратегически важные отрасли экономики нашего государства. Это первый шаг. А вообще-то необходимо предпринять и другие шаги. Нужно избавиться от западномыслящих людей во власти, которые тормозят все попытки президента повернуть нас на победный путь».

Не является сторонником применения тактического ядерного оружия и главный редактор газеты «КурьерЪ. Псков — Великие Луки» Олег Константинов. Он убежден в том, что те меры воздействия на противника, которые сегодня применяются российскими бойцами на полях специальной военной операции, весьма эффективны, и надеется на то, что мир никогда не окажется на пороге ядерной войны.

«Говорить об этом можно, но применять ни в коем случае нельзя. Факт в том, что нужно защищать наших россиян в Крыму и на Черноморском побережье, потому что то, что они над нами издеваются, видно открытым текстом. Нельзя поддаваться на какие-либо провокации. Наши собратья мастаки и мастера провокаций. Я против того, чтобы ядерное оружие в каком-либо виде распечатывалось. Это неправильный ход. Но соперник должен быть наказан. Только в последнее время мы начали показывать на военных объектах Украины, что мы можем достойно отвечать такими ударами. Мы можем отвечать с тем, чтобы принудить их к миру».

Не верит в то, что ядерное оружие может быть применено в конфликте Россия/Запад, депутат Псковской городской Думы от «Яблока», историк Татьяна Пасман. Она убеждена, что разговоры о ядерной угрозе не более чем искусственное раздувание истерии вокруг конфликта, а его применение политические лидеры нашей страны попросту не допустят.

«Разговоры о ядерном апокалипсисе звучат уже достаточно давно. Я сейчас говорю об историческом аспекте. Эта тема поднималась и в шестидесятые, и в семидесятые годы, до тех пор, пока не были подписаны договоры о нераспространении стратегических вооружений и так далее. Поэтому я думаю, что всё это, как и в те годы, должно закончиться разговорами. Эскалация этого, причем словесная эскалация, на мой взгляд, является некой подменой. Чаще всего я подобное слышу от военных и журналистов некоторых СМИ. На мой взгляд, это связано с тем, что с одной стороны эти силы не видят и не умеют пользоваться никакими другими средствами для остановки той сложной ситуации, в которой Россия оказалась сегодня. С другой стороны, они хотят стать доминирующими в российском обществе, что, на мой взгляд, опасно и теоретически может привести к необратимым последствиям. Поскольку ядерное оружие — это совершенно неконтролируемая обществом сила, как бы оно ни пыталось так думать, это разрушительная сила. Я убеждена в том, что те, от кого реально зависит решение держать это оружие в узде и не использовать его для разрешения политических конфликтов, сделают так, чтобы это оружие никогда не стало реальностью сегодняшнего дня».

С момента атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки прошел 81 год. 6 августа 1945 года атомная бомба была сброшена на Хиросиму, а спустя три дня ядерное оружие было применено и на Нагасаки. Мир один раз уже пережил применение ядерного оружия. История учит тому, что ничему не учит, — поэтому сторонников использования тактического ядерного оружия по противнику в вооруженном конфликте с Украиной хватает: такие комментаторы были и в нашей программе. Но тем не менее большинство наших спикеров и жителей планеты опасаются его применения и надеются, что оружие с такой разрушительной мощью больше никогда не будет применено.

Александра Братчикова