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Политика

Елена Даньшова о работе с жителями округа и диалоге с исполнительной властью

10.11.2022 15:35|ПсковКомментариев: 0

О работе в округе №6, взаимодействии с Великолукской городской Думой и общении с избирателями в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказала депутат Псковского областного Собрания, директор средней общеобразовательной школы №12 в Великих Луках Елена Даньшова.

 

– Елена Николаевна, как поддерживаете связь со своими избирателями? Какие каналы коммуникации самые эффективные?

– На самом деле, способов работы очень много. Начинали мы со встреч во дворах. Получается так, что каждый год у нас выборы либо регионального уровня, либо федерального, либо местного. Соответственно, депутаты областного Собрания не остаются в стороне. Встречи с избирателями мимо нас не проходят. Сейчас особую актуальность имеют социальные сети. У каждого есть своя официальная страница. Например, во «ВКонтакте» мне любой может написать, получить ответ, комментарий.

И, конечно же, личные встречи. Я сама живу в этом округе, рядом со своей школой, меня знают очень многие – это мои родители, бабушки, дедушки, соседи. Также проводим встречи в общественной приемной партии «Единая Россия». Социальная сеть – это хорошо, но личное общение с избирателем пока никто не отменял.

– С чем чаще всего обращаются жители?

– Состояние дворов и дворовых проездов, работа коммунальных служб. Бывают разные вопросы. Например, когда будет прием в первый класс.

– Изменилась ли тематика жалоб, обращений в связи с частичной мобилизацией?

– Я бы не сказала, что изменилась тематика, потому что обстановка в городе стабильная, спокойная. Если какие-то точечные проблемы могут возникать, то они решаются очень быстро на уровне администрации города, управления образования. Сейчас мы работаем с детьми мобилизованных для того, чтобы предоставить им определенные социальные льготы и, прежде всего, морально поддержать семьи.

– Какие инструменты есть в распоряжении депутата областного Собрания, чтобы помогать своим избирателям?

– Есть разница в вопросах, которые относятся к компетенции депутата областного Собрания и депутата Великолукской городской Думы. Вопросы на уровне городской Думы решаются буквально по телефонному звонку, если их можно решить сразу. Если нет, то подключаем соответствующие органы исполнительной власти, ЖКХ, управляющие компании и так далее. Ни одна встреча во дворах во время выборов не проходила без участия соответствующих служб. Обязательно был представитель управляющей компании, администрации города, управления жилищно-коммунального хозяйства. Система взаимодействия была налажена для того, чтобы все наказы и все просьбы сразу поступали туда, куда нужно.

– На чем делаете акцент в работе? Какие долгосрочные цели ставите перед собой?

– Первое – постоянный контакт с избирателями. Второе – работа в социальной сфере, поскольку я являюсь заместителем председателя комитета по труду и социальной политике. Есть много вопросов в сфере здравоохранения, образования, которые необходимо решать: нехватка кадров, повышение уровня заработной платы, создание комфортных условий для привлечения специалистов в Псковскую область. Это серьезные глобальные вопросы, которые мы, может быть, сейчас не сможем решить, но тем не менее нас слышит и слушает областная власть. Мы находимся в постоянном контакте с первым заместителем губернатора Верой Васильевной Емельяновой, с председателем комитета по здравоохранению Псковской области Мариной Валерьевной Гаращенко. Эти вопросы мы постоянно держим на контроле.

– Можно ли утверждать, что региональный бюджет следующего года будет социально ориентированным?

– Бюджет – это очень серьезный документ. Фактически, финансовый закон области, который требует очень серьезной работы. Безусловно, областной бюджет будет социально ориентированным, потому что социальные обязательства, которые берет на себя правительство Псковской области, оно будет выполнять.

– Как вы оцениваете диалог с исполнительной властью в Великих Луках? 

– Диалог с властью выстроен очень давно, потому что я сама была депутатом Великолукской городской Думы, работала председателем комиссии по социальным вопросам перед тем, как стать депутатом областного Собрания. Работаем постоянно. Наша власть открытая, то есть депутат городского уровня, депутат областного Собрания всегда может обратиться непосредственно к любому должностному лицу от исполнительной власти.

Беседовал Константин Калиниченко

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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