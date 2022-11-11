Политика

Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с Совбезом

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщил в воскресенье, 13 ноября, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Гавриил Григоров/РИА «Новости»

«Да. Такие планы есть. Речь идет о регулярном оперативном совещании», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

По данным программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», на следующей неделе президент также проведет совещание с правительством. Помимо этого, в планах у главы государства заседание оргкомитета «Победа». Это совещательный и консультативный орган при президенте РФ, он образован в 2000 году для проведения единой государственной политики в отношении ветеранов и в области патриотического воспитания россиян.