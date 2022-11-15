Политика

Антон Минаков ведёт переговоры с партиями по законопроекту о снижении порога муниципального фильтра

Переговоры с представителями политических партий РФ по законопроекту о снижении порога муниципального фильтра ведёт координатор регионального отделения партии, руководитель фракции либерал-демократов в Псковском областном Собрании Антон Минаков. Об этом он сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Шаблон данного законопроекта готов. Он разработан. С рядом моих коллег по другим фракциям мы решали уровень, до которого необходимо снизить муниципальный фильтр. Не со всеми коллегами найден общий язык. Мы ведем переговоры не только с представителями системной оппозиции, но и с "Единой Россией". Не могу называть фамилии, озвучить ход переговоров, отвечу только, что инициатива дорабатывается. Областное Собрание увидит её в ближайшее время, как только найдём окончательное общее понимание по цифрам с представителями других партий», – сообщил гость студии.

Напомним, 11 октября Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) анонсировал законопроект о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора. Он будет направлен на существенное снижение муниципального фильтра в двести человек до значительно меньшей цифры депутатов, которые могли бы поддержать кандидата для отбора. Антон Минаков рассказал, что подаст законопроект в ноябре. По его мнению, это позволит пройти большему количеству кандидатов и сделать выборы более легитимными.