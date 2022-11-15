Антон Минаков ведёт переговоры с партиями по законопроекту о снижении порога муниципального фильтра

Переговоры с представителями политических партий РФ по законопроекту о снижении порога муниципального фильтра ведёт координатор регионального отделения партии, руководитель фракции либерал-демократов в Псковском областном Собрании Антон Минаков. Об этом он сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Напомним, 11 октября Антон Минаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) анонсировал законопроект о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора. Он будет направлен на существенное снижение муниципального фильтра в двести человек до значительно меньшей цифры депутатов, которые могли бы поддержать кандидата для отбора. Антон Минаков рассказал, что подаст законопроект в ноябре. По его мнению, это позволит пройти большему количеству кандидатов и сделать выборы более легитимными.